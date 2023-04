Reprezentančne priprave začenjajo tudi risinje

Prihajajoči konec tedna se bodo v reprezentančne barve odele tudi slovenske hokejistke, ki se bodo že jutri zbrale v Mariboru na sklepnih pripravah pred odhodom na svetovno prvenstvo divizije I-B, to bo od 17. do 23. aprila v južnokorejskem Suwon Cityju.

Tokratne priprave bodo v dveh delih, saj se bodo v prvem delu risinje udeležile hokejskega festivala in akademije, ki bo od petka, 7. aprila, do nedelje, 9. aprila, v sklopu projekta Erasmus+ Women’s Hockey Partnership for Progress (WHPP) v Mariboru.

"Prijateljske tekme, ki jih bodo dekleta imela možnost odigrati v sklopu projekta WHPP, ter strokovne delavnice, namenjene igralkam in štabu reprezentance, so dobrodošla novost v naših pripravah. Z dekleti imamo namen, da to možnost kar najbolj izkoristimo," je dejal novi selektor slovenske reprezentance Boštjan Kos.

V drugem delu, od prihodnjega torka pa do četrtka, bodo dekleta opravila pet treningov na ledu ter odigrala pripravljalno tekmo proti mariborski ekipi dečkov.

Risinje na svetovnem prvenstvu čakajo obračuni z ekipami Italije, Južne Koreje, Kazahstana, Poljske in Velike Britanije.

Spored tekem risinj na SP: Ponedeljek, 17. april:

8:45, Slovenija – Poljska Torek, 18. april:

5:15, Kazahstan – Slovenija Četrtek, 20. april:

12:15, Slovenija – Južna Koreja Sobota, 22. april:

5:15, Italija – Slovenija Nedelja, 23. april:

5:15, Velika Britanija – Slovenija * ure so v slovenskem času

Slovenska reprezentanca Vratarke

Nuša Dovžan (HK Triglav Kranj)

Pia Dukarič (Yale University/ZDA)

Tjaša Intihar (SK SŽ Olimpija) Branilke

Kaja Avsenek (HK Triglav Kranj)

Katja Biščak (HK SŽ Olimpija)

Deja Glavič (HK Triglav Kranj)

Nina Lončar (HK SŽ Olimpija)

Nuša Porekar (Dec Devils Graz/Avt)

Tinkara Senegačnik Jakovac (HDK Maribor)

Tamara Svetina (HK Triglav Kranj) Napadalke

Julija Blazinšek (Sodertalje SK/Šve)

Tamara Breznik (HK SŽ Olimpija)

Sara Confidenti (Neuberg Highlanders/Avt)

Tineja Friš Lorber (HDK Maribor)

Irena Kraner (HK Triglav Kranj)

Liza Miklavčič (HC Luzern/Švi)

Arwen Nylaander (HDK Maribor)

Urša Pazlar (HK SŽ Olimpija)

Gaja Pezdir (Lakers Kärnten/Avt)

Pia Pren (Sodertalje SK/Šve)

Ana Pršina (Dec Devils Graz/Avt)

Ana Rejc (HK Triglav Kranj)

Veronika Trobiš (HK SŽ Olimpija) Strokovni štab:

Barbara Kavčič - vodja reprezentance

Boštjan Kos - glavni trener

Rene Zernko - pomočnik trenerja

Žan Zupan - pomočnik trenerja

Aleš Sila - pomočnik trenerja (vratarke)

Bojan Čampa - tehnični vodja

Petra Knez - fizioterapevtka

Rok Srakar - tiskovni predstavnik

Štajerska prestolnica bo prihajajoči konec tedna gostila ženske izbrane vrste Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Foto: Ana Kovač

Konec tedna v Mariboru hokejistke iz vse regije

Štajerska prestolnica bo prihajajoči konec tedna gostila ženske izbrane vrste Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije, ki se bodo udeležile hokejskega festivala in akademije v sklopu EU-projekta Women Hockey Partnership for Progress (WHPP).

Hokejska zveza Slovenije je bila po končanem triletnem projektu "Hockey Partnership for progress", ki je bil v obdobju od 2019 do 2021 osredotočen na razvoj moškega hokeja v regiji Zahodnega Balkana, v preteklem letu s projektom WHPP znova uspešna na razpisu za dodelitev evropskih sredstev iz programa Erasmus+ za obdobje od 2023 do 2025.

"Women Hockey Partnership for Progress" je skupni projekt nacionalnih hokejskih zvez Avstrije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije, ki so se jim pridružili Finski inštitut za šport in Univerza v Ljubljani ter hokejska zveza Severne Makedonije in Mednarodna hokejska zveza (IIHF).

Projekt izhaja iz spoznanja, da imajo moški igralci v hokejskem športu na splošno gledano več možnosti, da v svoji karieri dosežejo profesionalno raven. Zato je pri dekletih večja verjetnost, da opustijo ta šport po starostnih skupinah U-14 ali U-16, ko ne morejo več trenirati in igrati s fanti.

Osrednji cilj WHPP je zapolniti to vrzel med igralci in igralkami ter ustvariti enake možnosti za dekleta in ženske, ki se odločijo za hokej. Načrtovane aktivnosti se bodo osredotočale na premagovanje izzivov in ovir za dekleta, kot so: družbene posledice (socialna izolacija); psihološke posledice (nizka motivacija in izguba zanimanja zaradi pomanjkanja programov samo za dekleta); strukturne posledice (pomanjkanje priložnosti za sodelovanje v ekipah, ligah in klubskih programih) in tekmovalne posledice (pomanjkanje dogodkov in turnirjev).

HZS je skupaj z IIHF zagotovila udeležbo hokejskih strokovnjakinj iz Evrope in ZDA. Foto: HZS

Aktivnosti niso namenjene zgolj igralkam, ampak si želijo izboljšati tudi usposobljenost podpornega osebja (trenerjev, vodij ekip, trenerjev vratark, sodnikov), kar bi imelo učinke na ves razvoj ženskega hokeja v regiji.

Od petka, 7. aprila, pa do nedelje, 9. aprila, bo vsaka ženska reprezentanca odigrala po eno prijateljsko tekmo z drugimi štirimi udeleženkami. Dogajanje na ledu bodo dopolnjevale različne delavnice za igralke, trenerje, trenerje vratark in sodnike. HZS je skupaj z IIHF zagotovila udeležbo hokejskih strokovnjakinj iz Evrope in ZDA, ki bodo delile svoje znanje in izkušnje z mladimi dekleti ter jim tako pomagale pri napredku v igri ter izboljšale druge vidike življenja športnice in dojemanja športa.

Alexia Cheyroux (Fra) je sodnica v francoskih moških profesionalnih ligah ter svetovnih prvenstvih pod okriljem Mednarodne hokejske zveze.

Erika Holst (Šve) je nekdanja članica ženske izbrane vrste Švedske, dobitnica srebrne medalje z OI 2006 v Torinu in bronaste medalje z OI 2002 v Salt Lake Cityju. Trenutno je glavna trenerka ženske ekipe HC Frolunda HC v švedski diviziji I.

Heather Mannix (ZDA) je vodja izobraževanja in razvoja igralk pri USA Hockey.

Katja Pasanen (Fin) dela kot psihološka trenerka v več različnih športih; trenutno skrbi za finskega prvoligaša Rauman Lukko.

Florence Schelling (Švi) je bila poldrugo desetletje švicarska reprezentančna vratarka, štirikrat udeleženka OI (v letih 2006, 2010, 2014 in 2018) in dobitnica bronaste medalje na OI 2014 v Sočiju.

