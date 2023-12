Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

New York Rangers imajo 24 zmag. Foto: Reuters

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v letu 2023 čaka še ena tekma, v noči na nedeljo proti Edmontonu. Večer prej se igra devet tekem. Na ledu so tudi New York Rangers, z 49 točkami vodilna ekipa vzhodne konference.