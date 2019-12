Risi začenjajo priprave na vrhunec sezone

Slovenska reprezentanca do 20 let začenja priprave na prihajajoče svetovno prvenstvo, na katerem bo prvi cilj obstanek v diviziji I, skupini A.

Slovenska moška reprezentanca do 20 let se bo v ponedeljek zbrala v blejski ledeni dvorani na zadnjem zboru pred finalnim dejanjem reprezentančne sezone - svetovnim prvenstvom Divizije I-A, ki bo od 9. do 15. decembra 2019 potekalo v beloruskem Minsku.

Slovenska reprezentanca do 20 let si je lani na Poljskem brez poraza zagotovila napredovanje med 16 najboljših izbranih vrst na svetu in s tem igranje v diviziji I, skupini A, do 20 let. Višje od te je le elita, v kateri igra deset moštev.

Slovenci, ki jih po slovesu Aleša Burnika kot selektor vodi Lovro Bajc, bodo tako na prihajajočem svetovnem prvenstvu v Minsku poskušali uresničiti prvi cilj – obstanek v skupini. Zanj se bodo borili v družbi gostiteljev Belorusov, Avstrijcev, Dancev, Latvijcev in Norvežanov.

Reprezentanca je precej spremenjena od lanske, saj se je morala kopica nosilcev posloviti. Med njimi so bili mnogi igralci Jesenic (Nejc Stojan, Jaka Sodja, Žiga Urukalo ...), pa tudi najboljši igralec lanskega SP divizije I, skupine B, Jan Drozg, ki je na petih tekmah zbral 12 točk (štiri zadetke, osem asistenc).

V sklopu programa priprav pred svetovnim prvenstvom bodo kandidati za slovensko izbrano vrsto opravili sedem skupnih treningov na ledu ter odigrali dve pripravljalni tekmi; prvo v sredo v Sankt Pöltnu proti Avstriji, drugo v petek v dvorani Podmežakla proti ekipi Jesenic.

Povabljeni hokejisti na zbor: Vratarji: Žiga Kogovšek (HDD Sij Acroni Jesenice), Luka Kolin (HKMK Bled), Gašper Panjtar (HD Hidria Jesenice), Val Usnik (IFJ Ocskay Gabor, Mad);

Branilci: Jaka Bernard (HK SŽ Olimpija), Lan Brun Rauh, Filip Fartek, Žan Poklukar, Nik Širovnik (vsi HDD Sij Acroni Jesenice), Juš Černe (HK Slavija Junior), Bine Mašič (HD Hidria Jesenice), Tom Sojer (KooKoo, Fin);

Napadalci: Martin Bohinc (HK SŽ Olimpija), Žiga Dežman (Hanhals If, Šve), Urh Ilič (IFJ Ocskay Gabor, Mad), Ahmet Jakupovič (HD Hidria Jesenice), Miha Krmelj, Žan Primožič (oba HDD Sij Acroni Jesenice), Lenart Markun (EHC Kloten, Švi), Erik Mežnar (BK Mlada Boleslav, Češ), Aljaž Predan (Red Bull Salzburg, Aut), Anže Prostor (Wisconsin Rapids Riverkings, ZDA), Tit Razingar (Ambri-Piotta, Švi), Gašper Skerlep (HK Slavija Junior), Maj Tavčar (Utica Junior Comets, ZDA), Matic Török (KooKoo, Fin), Luka Vodlan (Bili Tygri Liberec, Češ).

Selektor: Lovro Bajc

Pomočnik selektorja: Mitja Kern, Andrej Hočevar

Spored SP, divizija I, skupina A, U20 (Minsk, Belorusija) Ponedeljek, 9. december

10.30 Norveška – Slovenija

Danska – Latvija

Belorusija - Avstrija Torek, 10. december

14.00 Slovenija – Danska

Avstrija – Norveška

Latvija - Belorusija Četrtek, 12. december

10.30 Slovenija – Latvija

Danska – Avstrija

Belorusija - Norveška Petek, 13. december

17.30 Belorusija – Slovenija

Latvija – Avstrija

Norveška – Danska Nedelja, 15. december

10.30 Avstrija – Slovenija

Norveška – Latvija

Danska – Belorusija

