Pomlajeni Slovenci za uvod s tradicionalnim tekmecem

S tekmo med tradicionalnima reprezentančnima tekmecema Slovenijo in Avstrijo se ob 16.30 v Tivoliju začenja pripravljalni turnir, na katerem bo četa Matjaža Kopitarja nastopila pomlajena. V Ljubljani sodelujejo še Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci.

Namesto odpovedanega svetovnega prvenstva drugega razreda Slovenci v Tivoliju gostijo pripravljalni turnir, na katerem sodelujejo še Avstrijci, Francozi, Poljaki, Romuni in Ukrajinci.

Slovenski selektor Matjaž Kopitar bo na turnirju računal na pomlajeno zasedbo, mešanico izkušenj in mladosti, v kateri bodo pod drobnogledom upi za reprezentančno prihodnost, ob tem pa bo preveril, kako se nekateri znajdejo v glavnih vlogah. Rezultat ne bo v ospredju. V ekipo je uvrstil štiri vratarje, deset branilcev in 14 napadalcev, ki jih bo med turnirjem lahko rotiral.

Turnir bi morali ob 13. uri odpreti Poljska in Ukrajina, a je obračun zaradi zamude opreme Ukrajincev prestavljen na 22.45, tako da bodo prvi v akciji Slovenci in Avstrijci. Ob 20. uri sledi tekma med Romunijo in Francijo.

To je prva reprezentančna akcija po 15 mesecih in zadnja pred rezultatsko precej pomembnejšim avgustom. Takrat se bodo Slovenci v družbi gostiteljev Norvežanov, Dancev in Južnih Korejcev v Oslu potegovali za eno olimpijsko vozovnico. Morda tudi z Anžetom Kopitarjem.

Turnir Beat Covid-19, Tivoli (15. – 21. maj) Sobota, 15. maj

16.30 Slovenija – Avstrija

20.00 Romunija – Francija

22.45 Poljska – Ukrajina Ponedeljek, 17. maj

13.00 Avstrija – Poljska

16.30 Ukrajina – Romunija

20.00 Francija – Slovenija Torek, 18. maj

13.00 Avstrija – Ukrajina

16.30 Francija – Poljska

20.00 Romunija – Slovenija Četrtek, 20. maj

13.00 Ukrajina – Francija

16.30 Avstrija – Romunija

20.00 Slovenija – Poljska Petek, 21. maj

13.00 Francija – Avstrija

16.30 Poljska – Romunija

20.00 Ukrajina – Slovenija