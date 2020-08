Osmerica v Tivoliju v boj za pokalno lovoriko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija bo pokalno lovoriko branila v domačem Tivoliju. Pokalno tekmovanje bo med 16. in 19. septembrom. Foto: Grega Valančič/Sportida

Pri Hokejski zvezi Slovenije so tudi uradno potrdili osmerico, ki se bo udeležila letošnjega pokalnega tekmovanja. Za prvo domačo lovoriko se bodo v prenovljenem Tivoliju med 16. in 19. septembrom merili hokejisti HK SŽ Olimpija, HDD Sij Acroni Jesenice, HK Slavija Junior, HK Triglav Kranj, HK TRUE Celje, HDK Maribor, HKMK Bled in HD Hidria Jesenice. Naslov bo branila Olimpija.