V živo: v Kranju dežujejo zadetki, Jeseničani še enkrat izenačili

V Kranju pravkar potek finale pokala Slovenije, v katerem se po pričakovanjih merita večna slovenska tekmeca Olimpija in Jesenice. Lani so pokalno lovoriko v vitrino postavili Ljubljančani.

Pokal Slovenije, finale Sobota, 7. september HDD Sij Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija 2:2* (-:-, -:-, -:-)

0:1 Ropret 4. (Pešut, Orehek), 1:1 Šturm 6. (U. Sodja, PP1), 1:2 Jezovšek 9. (Simšič, PP1), 2:2 Ankerst 10. PP1 - zadetek z igralcem več

*tekma se je začela ob 20. uri

V gorenjski prestolnici bodo podelili prvo hokejsko lovoriko nove sezone v slovenskem prostoru. Zanjo se v finalu pokala Slovenije merita branilec naslova HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Pokal v turnirski obliki poteka tretje leto zapored, leta 2017 so v Celju Jeseničani s 3:0 odpravili Olimpijo, lani pa so v Kranju z 2:1 zmagali zeleno-beli.

Olimpija zaradi poškodbe pogreša kapetana Aleša Mušiča, Luko Zorka in Luko Ulamca, Jeseničani igrajo brez Mihe Brusa (bolezen) in poškodovanega Žana Primožiča. Zmaji so prišli do hitrega vodstva, v četrti minuti je mladega vratarja Žigo Kogovška premagal povratnik v zeleno-beli vrsti Anže Ropret, ki je v gol pospravil odbitek. A ni dolgo ostalo pri vodstvu državnih prvakov, železarji so hitro izkoristili igro z igralcem več. Urban Sodja je streljal z vrha krogov z leve strani, Žan Us je plošček odbil, do njega je prišel Jaka Šturm in izenačil.

Ljubljančani so v četrtfinalu s 6:0 izločili mlado ekipo Jesenic (HD Hidria Jesenice), v polfinalu pa s 4:2 strli odpor gostitelja HK Triglav Kranj.

Jeseničani so na poti do finala najprej z 20:0 odpravili HDK Maribor, nato pa s 6:1 premagali še HK Slavija Junior.

Moštvi sta se v pripravah na novo sezono srečali pred tednoma na Bledu, kjer so železarji povedli, a so nato zmaji, ki imajo izkušenejšo ekipo, obrnili srečanje in zmagali s 4:1.

V torek začetek državnega prvenstva, v soboto Alpske lige

Državni prvak Olimpija bo po pokalni tekmi v akciji spet v torek, ko se bo začelo novo tekmovalno obdobje državnega prvenstva. Ljubljanska ekipa bo gostovala pri HDK Maribor. Isti dan bi se morali na prvi tekmi DP udariti tudi članska ekipa HDD Sij Acroni Jesenice in mlada HD Hidria Jesenice, a je obračun zdaj predviden za 18. septembra.

Večna slovenska tekmeca bosta prihodnji teden zadrsala v novo sezono Alpske lige, v kateri bo naslov prvaka prav tako branila ljubljanska Olimpija. Ljubljančani bodo sezono v soboto, 14. septembra (17.30), odprli doma proti drugi ekipi Celovca, Jeseničani pa bodo takrat gostovali pri novincu iz Linza.

