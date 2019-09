Vnuk zadovoljen z razpletom, manj z organizacijo: grozno je bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Olimpije so ubranili pokalni naslov. V finalu so Jeseničane premagali z 8:4.

Hokejisti Olimpije so ubranili pokalni naslov. V finalu so Jeseničane premagali z 8:4. Foto: Grega Valančič / Sportida

Hokejisti HK SŽ Olimpija so v sobotnem finalu Pokala Slovenije z 8:4 premagali HDD Sij Acroni Jesenice in v vitrino pospravili prvo lovoriko v novi sezoni. Trener Ljubljančanov Jure Vnuk je bil zadovoljen z učinkovitostjo svojega moštva, precej manj pa z organizacijo tekmovanja.

Ljubljanska ekipa HK SŽ Olimpija je tekmovalno sezono začela, kot je končala zadnjo. Z zmago nad večnim tekmecem HDD Sij Acroni Jesenice in novo lovoriko. Zmaji so v Kranju, ki je drugo leto zapored gostil Pokal Slovenije, v finalu, ki je bil zaradi uporabe pirotehničnih sredstev v drugi tretjini prekinjen, izkoriščali napake pomlajene jeseniške zasedbe in na koncu zmagali z 8:4.

"Vesel sem, da nam je uspelo prikazati kar dobro igro. Zelo sem zadovoljen z učinkovitostjo, bomo pa morali malo popraviti obrambo. En zadetek smo si sicer dali sami, pa kar nekaj zadetkov smo dobivali ob power-playu. To bo treba popraviti. Obetamo si lepo sezono," je po pokalnem naslovu v mikrofon hokejtv dejal trener zeleno-bele čete Jure Vnuk.

Trener zmajev Jure Vnuk je bil z razpletom finala zadovoljen, je pa po koncu tekmovanja okrcal organizacijo. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Slaba organizacija tekmovanja"

Ob tem ni skrival jeze nad po njegovih besedah slabo organizacijo prirediteljev pokala v Kranju, ki je bil drugo leto zapored prizorišče uvoda v novo tekmovalno obdobje.

"Zelo sem vesel, da smo ponovno osvojili pokal, čeprav se je danes zgodilo nekaj stvari, ki ne spadajo na ledene ploskve. Prišlo je do prekinitve, to, da navijači mečejo bakle, se mi zdi popolnoma nekulturno. Rekel bi tudi, da je bil sam pokal zelo slabo organiziran, ene prhe za tri ekipe, premajhne slačilnice ... Grozno je bilo. V polfinalu ni bilo reševalnega vozila, danes, hvala bogu, je bilo, sicer se tekma ne bi začela," je okrcal izvedbo pokalnega tekmovanja.

Oba tekmeca bosta prihodnjo sezono odigrala uvodno tekmo nove sezone v Alpski ligi. Jeseničani bodo gostovali pri novincu Linzu, Olimpija bo gostila drugo ekipo Celovca. Foto: Grega Valančič / Sportida

Rakovec zadovoljen, HZS čaka veliko dela

Nekaj kritik je na izbiro prizorišča letelo pred tedni, ko se je jeseniški trener Mitja Šivic - v soboto je športno čestital tekmecu - spraševal, zakaj bo tekmovanje (spet) v Kranju, kjer je ledena ploskev manjša in je posledično "pravi hokej tam težko videti". Po informacijah iz Hokejske zveze Slovenije (HZS) je bilo po lanski sezoni že predvideno, da bo pokal letos potekal na Jesenicah, a so se na koncu za gostiteljstvo "prijavili" le v Kranju.

Matjaž Rakovec je takole predal pokal kapetanu Žigi Svetetu, ki je tokrat nadomeščal poškodovanega Aleša Mušiča. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je bil pa z videnim zadovoljen predsednik HZS in župan občine Kranj Matjaž Rakovec. "Že žreb nam je bil spet naklonjen. V finalu smo spet videli Jesenice in Olimpijo, čeprav je bil v polfinalu tudi Triglav blizu. Organizacija v Kranju pa je bila, kot vedno, odlična. Super," je dejal Rakovec. Pred HZS je pestro leto. Prevzela je predsedovanje Alpski hokejski ligi, februarja bo na Jesenicah organizirala olimpijske predkvalifikacije, aprila pa v Ljubljani še svetovno prvenstvo drugega razreda.

To je bil 499. derbi v zgodovini, 500. sledi 26. oktobra v Tivoliju. Štel bo dvojno. Tako za Alpsko ligo kot državno prvenstvo.

Fotoutrinki finala pokala (foto: Grega Valančič/Sportida):

V soboto začetek Alpske lige

Oba pokalna tekmeca bosta prihodnji teden vstopila v novo sezono Alpske lige. Branilka naslova Olimpija bo v soboto gostila drugo ekipo Celovca, Jeseničani pa bodo isti dan gostovali pri novincu v tekmovanju v Linzu. Ljubljančani bodo pred uvodnim alpskim obračunom v torek začeli tudi novo sezono državnega prvenstva. Gostovali bodo pri HDK Maribor.

