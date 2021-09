Po enih Jeseničanih v polfinalu še drugi, za zadnjo vstopnico zmaji in orli

Znan je še tretji polfinalist Pokala Slovenije, ki te dni v organizaciji HDK Bled poteka na Bledu. To so postali hokejisti HD Hidria Jesenice, ki so s 6:0 izločili HK True Celje. V polfinalu bodo palice prekrižali z zmagovalcem večernega četrtfinala med HK SŽ Olimpija in HK Triglav Kranj.