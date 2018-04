Slovenca po uspehu na Češkem prihajata na SP

Karlovy Vary Matica Podlipnika in Sabahudina Kovačevića se vračajo med češko elito

Branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik stav petek krog pred koncem tekmovanja (baraža) s soigralci ekipi Karlovy Vary priigrala napredovanje iz druge češke WSM lige v elitno Extraligo. Tja se klub vrača po letu dni. Tretji slovenski branilec, ki se je boril za vstopnico, Jurij Repe, pa je s Kladnom v petek ostal brez možnosti za napredovanje. Klemen Pretnar in soigralci Banske Bystrice so v finalu slovaške elitne lige zapravili še drugi zaključni plošček za prvaka. Vse štiri branilce je opazoval tudi selektor risov Kari Savolainen, ki se je odločil da bosta na SP pomagala Matic Podlipnik na Sabahudin Kovačevič.