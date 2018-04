"Takšne nediscipline si ne smemo več privoščiti"

Po vodstvu Jesenic v finalni seriji z 1:0

Jeseničani so s tesno zmago nad Olimpijo (3:2) povedli v finalu državnega prvenstva, v katerem igrajo na tri zmage. Trener železarjev po zmagi ni bil povsem zadovoljen z igro, še manj z disciplino, na katero je opozoril po srečanju. V ljubljanskem taboru, ki bo v torek (19.15) gostil drugo tekmo, upajo, da bodo skozi serijo rasli.

Jeseničani so finale državnega prvenstva, v katerem igrajo na tri zmage, odprli s tesno zmago. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Finalna serija za domačo hokejsko zvezdico je tudi tokrat v znamenju Jesenic in Olimpije. Branilci naslova železarji so jo odprli z zmago, po kateri domači trener ni bil v celoti zadovoljen z videnim. Predvsem s številom kazni svojih varovancev, ki se jih je nabralo za deset minut, ne.

Pokazala se je luknja

Jeseniški trener Gaber Glavič s prstom kaže na nedisciplino svojih hokejistov. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Oba tekmeca stopita na led, zato da bi zmagala. Določene stvari bomo morali popraviti, to nam bo pomagalo, da bomo dosegli želeno zmago. Olimpija me ni presenetila, naša igra pa mora biti boljša, da bodo tekme lažje. Pokazala se je tudi kakšna luknja, a Jesenice so vso sezono igrale v napadalni tretjini in naredili bomo vse, da bo tudi na naslednji tekmi tako," je razmišljal trener Gaber Glavič, čigar ekipa je v 42. minuti povedla s 3:0, na koncu pa prvo kljukico naredila z rezultatom 3:2.

Olimpijine vrnitve v igro ni pripisal padcu v igri svojih hokejistov, ampak je s prstom pokazal na nedisciplino: "Ne bi rekel, da smo imeli padec v igri. Jaz pravim, da so dali dva gola, ko so imeli prednost, lahko bi ju tudi prej. Kar se tiče discipline v igri, pa lahko rečem, da nisem zadovoljen. Deset minut kazni in igre pet na tri si ne smemo več privoščiti, še posebej ne v finalu, tudi zaradi tega je Olimpija prišla blizu."

"Nismo se predali"

"V prvi tretjini je bilo težko, a mislim, da smo pokazali, da se nismo predali. Če bo šlo tako naprej, bo še zanimivo," pravi trener Olimpije Jure Vnuk. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ljubljančani so bili večino obračuna v podrejenem položaju, a so se z dvema zadetkoma v razmiku 137 sekund v 46. minuti približali večnemu tekmecu, ki je v tej sezoni vselej premagoval zeleno-beli tabor in proti njemu izgubil le enkrat.

"Treba je dati gol in mislim, da smo bili tokrat boljši v več elementih. V prvi tretjini je bilo težko, a mislim, da smo pokazali, da se nismo predali. Če bo šlo tako naprej, bo še zanimivo, bo pa treba ponavljati takšne igre, kar ne bo lahko. Psihično si malo utrujen, če toliko časa ne daš gola. Usmerili smo vse moči na gol in uspelo nam je, da smo se vrnili v tekmo. Rastemo in tudi v tej seriji bomo skušali rasti, ne tako kot v četrtfinalu Alpske lige. Bo pa naloga zahtevna, fantom pa čestitke za borbo," je po porazu dejal trener Olimpije Jure Vnuk.

Moštvi se bosta spet srečali v torek, ko se bo serija preselila v ljubljanski Tivoli. Obračun, na katerem si Jeseničani že lahko priigrajo zaključni plošček za ubranitev naslova prvaka, se bo v prestolnici začel ob 19.15. Tretja tekma nato sledi v četrtek v Podmežakli.