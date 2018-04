Jeseničani so se igrali z vodstvom, a so na koncu dobili, kar so želeli

Državno prvenstvo, finale, prva tekma

Na uvodni tekmi finala državnega prvenstva so zmagali branilci naslova, hokejisti Jesenic, ki so bili večino tekme boljši nasprotnik, a na koncu popustili ter zmagali s 3:2. Železarji so proti večnemu tekmecu Olimpiji vodili že s 3:0, na koncu s tesno zmago v seriji, v kateri igrajo na tri zmage, povedli z 1:0. Naslednja tekma bo v torek ob 19.15 v Tivoliju.

Hokejisti Jesenic so na uvodni finalni tekmi zmagali s 3:2 in povedli z 1:0 v seriji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Obeta se hokejsko bogat teden na domačih tleh. Ljubitelji najhitrejše ekipne igre na svetu si bodo lahko ogledali tako tekme slovenske reprezentance, ki se pripravlja na prihajajoče svetovno prvenstvo, kot finale slovenskega državnega prvenstva.

Ta je tudi tokrat rdeče-zeleno obarvan, saj se v 27. finalnem boju za državni naslov še 22. merita večna tekmeca iz Gorenjske in Ljubljane. Pravni subjekti društev so se sicer skozi leta menjali, tako da bo HDD Sij Acroni Jesenice v finalu nastopil četrtič, HK SŽ Olimpija pa prvič.

Tehtnica je na strani železarjev, ki so se v tej sezoni skoraj vedno izkazali za pretrd oreh za zmaje. Na desetih tekmah Alpske lige so jih premagali kar devetkrat. Zadnjič sta se ekipi srečali v četrtfinalu Alpske lige, ko so Jeseničani s 4:0 v zmagah izločili Olimpijo, nato pa je njihovo pot v polfinalu mednarodnega tekmovanja zaustavil Ritten.

Jeseničani so prvo finalno tekmo dobili, a bilo je precej tesneje, kot je kdo pričakoval.

Alagić, Pem, Alagić

Nekdanji zmaj Adis Alagić je dosegel dva zadetka. Foto: Vid Ponikvar

Obračun, uvodni plošček je vrgel dolgoletni reprezentant David Rodman, na katerega selektor Kari Savolainen tokrat ne računa, se je začel po željah Jeseničanov, ki so v 8. minuti ugnali gostujočega vratarja Tilna Spreitzerja (njegova menjava je bil Robert Kristan, ki ga čaka operacija, a ga je Olimpija vseeno posadila na klop, saj mladi Val Usnik nastopa na SP). Vodstvo je priigral nekdanji zmaj Adis Alagić, ki je bil v prvi tretjini edini junak, ki je uspel zatresti mrežo nasprotnika.

Železarji so drugo tretjino, v kateri so bili še naprej nevarnejši tekmec, odprli z igralcem več, saj je na kazenski klopi sedel Kristjan Čepon, a prednosti niso izkoristili. Kot tudi ne tiste iz 22. minute, ko je moral na hlajenje Andrej Hebar. Sledile so tri kazni na domači strani, Olimpija je imela dobro minuto dva igralca več, a ni uspela premagati Clarka Saundersa. So pa Jeseničani ob izenačenih močeh v 37. minuti prek Nika Pema zvišali na 2:0. To je bil tudi izid po 40. minutah tekme.

Gostitelji so zadnjo tretjino odprli na najboljši mogoč način, Alagić je po slalomu med Olimpijinimi branilci še drugič ugnal Spreitzerja in zvišal na 3:0.

Olimpija se je vrnila, a prepozno začela zadevati

A ni dolgo ostalo pri treh zadetkih razlike, za znižanje je kmalu zatem poskrbel Janez Orehek. Dve minuti zatem pa je Ljubljančane v igro vrnil Miha Zajc. Ljubljančani so poskušali izsiliti podaljšek, tudi s šestimi igralci v polju in brez vratarja, a si res prave priložnosti niso priigrali, tako da je preobrat ostal le pobožna želja.

Gorenjsko moštvo je v seriji (igrajo na tri zmage) povedlo z 1:0.

Olimpija se je v dveh minutah vrnila v igro, a preobrata ji ni uspelo prirediti. Jeseničani vodijo z 1:0 v zmagah. Foto: Žiga Zupan/Sportida

V torek v Ljubljano

Serija se seli v Ljubljano. Druga tekma bo prihodnji torek ob 19.15 v Tivoliju, tretja v četrtek spet na Jesenicah.