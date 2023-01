Eni zadovoljni, da so bili od začetka pravi, drugi bi do petka precej spremenili

Olimpija je v torek upravičila vlogo favorita, odpor Jeseničanov, ki so se večino časa branili, so dokončno strli v zadnji tretjini. Druga finalna tekma bo v petek na Jesenicah, kjer si zmaji lahko zagotovijo 18. naslov državnih prvakov.

Olimpija je v torek upravičila vlogo favorita, odpor Jeseničanov, ki so se večino časa branili, so dokončno strli v zadnji tretjini. Druga finalna tekma bo v petek na Jesenicah, kjer si zmaji lahko zagotovijo 18. naslov državnih prvakov.

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na torkovi prvi finalni tekmi državnega prvenstva proti večnemu tekmecu HDD Sij Acroni Jesenice upravičili vlogo favorita in tekmeca strli v zadnji tretjini obračuna (4:0) . Že v petek lahko v dvorani Podmežakla postanejo prvaki. Trener zmajev Mitja Šivic pričakuje podobno zagnanost, željo in disciplino, trener Jesenic Gaber Glavič pa predvsem boljše odzive pri sodniških metih in posledično več igre s ploščkom, ki je bil v torek večino časa v posesti zmajev.

Večna tekmeca sta po letu "premora" – lani sta se srečala že v polfinalu, v katerem je Olimpija izločila Jesenice – znova protagonista finala državnega prvenstva. Ljubljančani so na prvi tekmi na domačem ledu upravičili papirnato vlogo favorita in na koncu z zmago s 4:0 naredili korak proti osvojitvi 18. naslova v samostojni Sloveniji. Pokal lahko dvignejo že v petek, saj igrajo na zgolj dve zmagi, a ljubljanski tabor ne želi prehitevati dogodkov.

Moštvi sta v finale vstopili z dvema različnima rezultatskima popotnicama, Olimpija s serijo porazov in predzadnjim mestom v kakovostnejši ICEHL, Jeseničani kot zanesljivi zmagovalci rednega dela Alpske lige. Čeprav so v obeh taborih poudarjali, da bo finalni derbi zgodba zase in da se bodo izvzeli iz lig, je torkovo srečanje v praksi razgrnilo razkorak med razširjenim avstrijskim prvenstvom in Alpsko ligo.

"Le vprašanje časa je bilo, kdaj jih bomo zlomili"

Olimpija je bila skozi celotno srečanje boljši tekmec, ustvarjala igro, napadala, Jeseničani pa so se le s težavo prebijali do ploščka in redkih priložnosti. Vse do 38. minute so se sicer rezultatsko dobro držali, na čelu z Anttijem Karjalainenom tekmeca držali pri začetnem rezultatu, a ko je Miha Beričič tik pred iztekom drugega dela pospravil odbitek za hrbet Finca, se je tekma začela lomiti. Zeleno-beli so v zadnji tretjini povsem prevladali, dokončno zlomili odpor varovancev Gabra Glaviča in s tremi goli dokončali delo "prvega polčasa".

"Za prvo tretjino lahko rečemo, da smo oboji bolj kot ne čakali eden drugega, potem pa smo stopili na gas, dolgo smo vršili pritisk, le vprašanje časa je bilo, kdaj jih bomo zlomili;" pravi strelec prvega zadetka Miha Beričič. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Pričakovali smo težko, trdo tekmo z obeh strani, vedeli smo, da oni v Alpski ligi dobro igrajo, da nam ne bo lahko. Za prvo tretjino lahko rečemo, da smo oboji bolj kot ne čakali eden drugega, potem pa smo stopili na plin, dolgo smo pritiskali, le vprašanje časa je bilo, kdaj jih bomo zlomili. Na koncu smo tekmo uspešno pripeljali do konca. Moramo pa tudi pohvaliti odpor Jeseničanov, ki je bil res dober, a po prvem golu se je tekma lomila in obrnila v našo korist," je po srečanju novinarjem dejal igralec tekme na Olimpijini strani Beričič.

Fotogalerija s tekme (foto: Grega Valančič/Sportida):

"Daleč od tega, da bi bilo konec"

Trener Olimpije Mitja Šivic po zmagi ni želel prehitevati dogodkov: Finale je daleč od tega, da bi bil končan. Foto: Grega Valančič/Sportida "Tekma se je prelomila po prvem golu. Me pa veseli, da smo bili že od začetka pravi. Vedeli smo, da ne bo lahko, ker se niso prišli sem 'zafrkavati', vedeli smo, da se bodo borili, da imajo tudi oni svoji načrte, a smo bili pravi, dobri, borbeni, disciplinirani ... Na koncu je videti, da je bilo lahko, sicer smo bili skozi 60 minut boljši, a ni bilo tako lahko, kot kaže rezultat," je po zmagi razmišljal trener ljubljanske zasedbe Mitja Šivic.

Ta lahko že v petek v dvorani Podmežakla ubrani naslov. "Predvsem pričakujem, da bodo fantje tekmo vzeli zelo zelo resno, da bomo tudi tam prikazali takšno drsanje, borbo, imeli prvi korak, željo, energijo, disciplino, ki smo jo imeli tokrat. To si želim. Nič drugega. Ne moremo iti na Jesenice z mislijo "saj je le še 60 minut na lahko, pa bo konec," morali bomo biti osredotočeni, saj je finale daleč od tega, da bi bil končan. Čaka nas še zelo zahtevna naloga," pred petkovim obračunom dodaja Šivic.

Na jeseniški strani so izpostavljali izgubljene sodniške mete. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Tepli so nas izgubljeni sodniški meti, saj smo vedno začeli brez ploščka ...,"

Na drugi strani zadovoljstva z videnim na ledu ni bilo. "Vedeli smo, da bo zelo težko, Olimpija igra v v kakovostnejši ligi, ima več težkih tekem. Tudi če izgublja, ji te težke tekme pridejo prav. Pri nas je pa tako, da pride kakšna težka tekma, pa potem lahka ... Vidi se, da igrajo raven višje. Po drugem golu so nas povsem povozili. Nismo igrali tako kot po navadi, ko smo agresivni. Tokrat smo s ploščkom igrali slabo, nismo delali pravih stvari, nismo bili agresivni, praktično smo se 55 minut branili, še v igri z igralcem več smo komaj postavili. Tepli so nas izgubljeni sodniški meti, saj smo vedno začeli brez ploščka ...," je bil kritičen nekdanji napadalec Olimpije Luka Ulamec, ki več pričakuje predvsem od prvih dveh napadov, katerih član je tudi sam. "V petek bo treba dati več poudarka stvarem, v katerih smo bili slabi, ob tem pa si tudi več upati, biti bolj nevaren v njihovi tretjini, iti na gol, ne pa se le braniti. Moramo verjeti, da se v nedeljo lahko vrnemo v Ljubljano."

"Videlo se je, da enostavno nismo mogli biti nevarni, ker smo preveč energije porabili, ko smo bili brez ploščka." Foto: Grega Valančič/Sportida

"Enostavno nismo mogli biti nevarni, ker smo preveč energije porabili, ko smo bili brez ploščka"

"Že celo sezono ponavljam, da struktura našega moštva nasprotniku ne dovoljuje veliko priložnosti, tako je bilo do 38. minute. Sodniški meti in igra brez ploščka, tu se je tehtnica prevešala na stran Olimpije. Ne moremo si privoščiti, da vsak napad začnemo brez ploščka. Če ga tako začenjaš, si utrujen, si pod pritiskom, nimaš energije za tranzicijo za naprej. Videlo se je, da enostavno nismo mogli biti nevarni, ker smo preveč energije porabili, ko smo bili brez ploščka," je predstavo železarjev ocenil trener Glavič, pred petkovo domačo tekmo pa dodal: "To je bil šele prvi polčas, igramo na dve zmagi. Petkova tekma bo povsem nova, stvari, ki sem jih omenil, moramo popraviti, dodati še kaj drugega, najti pot na drugo stran in preizkusiti, kakšni so vratarji Olimpije."

Petkova tekma v dvorani Podmežakla se bo začela ob 18. uri. Olimpija si z zmago lahko zagotovi nov naslov prvaka, jeseniško izenačenje pa bi pomenilo, da bi prvak postal znan v nedeljo v Tivoliju.