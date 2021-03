Olimpiji zelena luč za selitev v nekdanjo ligo EBEL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na skupščini lige IceHL so sklenili, da pogoje za pridružitev izpolnjujejo trije klubi. Olimpija, Pustertal in Znojmo.

Na skupščini lige IceHL so sklenili, da pogoje za pridružitev izpolnjujejo trije klubi. Olimpija, Pustertal in Znojmo. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Ljubljanski hokejski klub SŽ Olimpija bo lahko v naslednji sezoni sodeloval v ligi ICEHL, nekdanji ligi Ebel, najmočnejšem regionalnem tekmovanju. Vodstvo lige je po današnji seji skupščine sklenilo, da pogoje za sodelovanje izpolnjujejo trije kandidati, poleg slovenskega kluba še češki Orli Znojmo in južnotirolski Pustertal.

Generalna skupščina lige ICEHL je danes prvič doslej potekala virtualno. Kot je sporočilo vodstvo tekmovanja, so sodelovanje odobrili trem klubom, ki bodo morali zdaj v desetih dneh to še potrditi z ustreznimi finančnimi zagotovili in plačilom pristojbin.

Preberite še: