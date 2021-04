Edini cilj je slovo z lovoriko

Na sporedu je le še zadnje dejanje Alpske lige, v katerem si bosta nasproti stala zadnja prvaka tekmovanja, Olimpija (2019) in Asiago (2018). Lani je sezono predčasno končala pandemija bolezni covid-19, prvaka tako ni bilo, zato naslov branijo Ljubljančani.

Moštvi sta redni del končali na prvem (Olimpija) oziroma četrtem mestu, v četrtfinalu obe s 3:0 opravili z nasprotnikom, Olimpija je izločila Vipiteno, Asiago pa Cortino. V polfinalu pa sta si obe finalno vstopnico zagotovili šele po odločilnem petem srečanju. Zmaji so končali sezono Lustenaua, proti kateremu so vodili z 2:0 v zmagah, a zapravili zaključna ploščka, italijanska ekipa pa je na peti tekmi razžalostila Jesenice.

"Fantje so videli, kar vsi vemo"

"Vsekakor si nismo želeli, da bi se to zgodilo (pet tekem, op. a.), a v play-offu je hitro tako, vsaka ekipa lahko premaga vsako. Je bilo pa dobro, da smo na koncu odigrali tekmo, kakršno je treba odigrati. Iz te tekme moramo potegniti pozitivne stvari, fantje so videli, kar vsi vemo, da znajo igrati hokej. Zdaj smo imeli en dan počitka, danes trening, jutri pa je že tekma, tako da smo v ritmu," je pred začetkom finala dejal pomočnik trenerja Olimpije Matic Kralj.

Od Alpske lige se želijo posloviti z lovoriko

Kot je povedal v pogovoru za STA, se je o nasprotniku pozanimal tudi na Gorenjskem. "Malo sem poklical Mitjo Šivica, kako in kaj, nekaj stvari mi je povedal, da bomo stoodstotno pripravljeni. Ko si enkrat v finalu, je za vsakogar zmaga. Tudi Asiagu. Naslednjo sezono gremo v višje tekmovanje, a prej moramo poskrbeti, da bomo zmagali in imeli dobro poletje. Želim si, da bi igrali enostaven hokej, z veliko drsanja, veliko borbe, veliko več ni treba dodati, saj fantje vedo, česa so sposobni," je pripomnil Kralj. Olimpija se po finalu poslavlja od te regionalne lige in se seli v ligo ICEHL (nekdanja EBEL).

Olimpija in Asiago sta se v rednem delu alpske sezone srečala dvakrat. Oba dvoboja so odigrali v manj kot tednu dni ob koncu decembra. Na prvi tekmi je Asiago doma zmagal s 5:2, na drugi v Tivoliju pa so s 4:1 slavili Ljubljančani.

Olimpija je v tej sezoni z Asiagom igrala dvakrat, v gosteh je izgubila (2:5), doma pa zmagala (4:1). Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Fizično močnejši, agresivnejši

"Vemo, da bo to drugačna serija kot proti Lustenauu, da so fizično močnejše moštvo. Veliko bolj igrajo na telo, so bolj agresivni. Če bomo prikazali enako igro, kot smo jo v soboto, da jih bomo že na začetku ustavili, menim, da bo šel finale v našo korist," je o tekmecu, ki se je v seriji z Jesenicami po vodstvu večinoma umaknil in čakal na napake nasprotnika, dejal kapetan Žiga Pance.

"Pričakujemo težke tekme, imajo kar nekaj izkušenih starejših igralcev, dva napada imajo zelo dobra. Vemo, da igrajo taktično dobro, ne delajo veliko napak. Vemo pa tudi, da smo mi drsalno zelo močni. V končnici odločajo malenkosti. Pomembni bosta igra z igralcem več, manj. Če bomo v tekmo vstopili tako dobro kot proti Lustenauu, mislim, da ne bi smelo biti težav," pa je o Asiagu, ki ima skozi sezono najboljši power-play (30,2-odstoten, Olimpija ima 22,2-odstotnega; v končnici Asiago 23,5-odstotnega, Olimpija pa 20,7-odstotnega; "penalty killing" skozi sezono: Olimpija je ob igralcu manj najboljša s 87,8 odstotka, Asiago pa peti z 81,6 odstotka), razmišljal branilec Miha Štebih.

Tega s soigralci v dolgi sezoni čakata dve finalni seriji. Ob alpski še tista za državno prvenstvo, v kateri se bodo merili z Jesenicami. Začela se bo po koncu finala Alpske lige, državni prvak naj bi bil znan najpozneje do 12. maja.

Alpski prvak bo najhitreje znan v soboto, najpozneje pa prihodnjo sredo.