Olimpija s petardo v finale, konec alpske sezone za Jesenice

Hokejisti HK SŽ Olimpija so na odločilni peti polfinalni tekmi s 5:0 premagali Lustenau in se uvrstili v finale, v katerem bodo branili naslov iz sezone 208/19, saj v lanski prvaka ni bilo. Za lovoriko se bodo pomerili z Asiagom, ki je v dvorani Podmežakla po hudi bitki z 2:1 končal alpsko sezono HDD Sij Acroni Jesenice. Finale se bo začel v torek v Tivoliju, igrali bodo na tri zmage.

Alpska liga, polfinale, 5. tekmi

Sobota, 17. april

HK SŽ Olimpija : Lustenau 5:0 /3:2/

Magovac 1. (Štebih, Mušič), Logar 12. (Pance, Vallerand, PP1), Pance 19. (Ropret, Logar), 32. (SH1), Zajc 12. (Vidmar, Brus)



HDD Sij Acroni Jesenice : Asiago 1:2 (0:0, 1:2, 0:0) /2:3/

Sodja 24. (PP1); Marchetti 34., 38.



PP1-zadetek z igralcem več

SH1- zadetek z igralcem manj //razmerje v zmagah, igrajo na tri zmage.

Pravkar na ledu dvorane Tivoli odločilno polfinalno srečanje igrata moštvi Olimpije in Lustenaua. Ljubljančani so serijo po neprepričljivi igri začeli z domačo zmago (4:2), nato v gosteh slavili s kar 8:0 in si priigrali zaključna ploščka za finale. A nato oba zapravili. Najprej so na tretjem obračunu doma izgubili z 1:2, nato z istim rezultatom še na gostovanju.

Ob obeh porazih zmajev je pri avstrijski ekipi blestel vratar Anthony Morrone (ubranil je 73 od 75 strelov), ki ga je trener Mike Flanagan v tej seriji aktiviral šele po dveh porazih z Lukasom Reihsom v vratih. A kanadski čuvaj mreže tokrat ni imel svojega večera. Klonil je praktično že po prvem sodniškem metu, po pičlih šestih sekundah srečanja ga je premagal branilec Aleksandar Magovac.

Zmaji, ki so tokrat prikazali drugačen pristop kot na torkovi domači tekmi, so zajetni delež opravili že v prvi tretjini, ko so zadeli kar štirikrat. V 12. minuti se je ob igri z igralcem več pod zadetek za 2:0 podpisal Miha Logar, le 15 sekund pozneje je na 3:0 zvišal Miha Zajc. Dobro minuto pred koncem uvodne tretjine je udaril kapetan Žiga Pance in soigralce na prvi odmor odpeljal pri vodstvu s 4:0. Pance je sredi obračuna zakuril petardo, pri kateri je ostalo vse do konca tekme, v kateri je domači vratar Paavo Hölsä vpisal shutout.

Olimpija bo finale proti Asiagu v torek začela doma. Igrali bodo na tri zmage.

Jeseničani so na odločilni peti polfinalni tekmi z 1:2 izgubili z Asiagom in ostali pred vrati finala. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Asiago po tesni zmagi na Gorenjskem v finale

Ravno ko sta Olimpija in Lustenau dobro začela obračun, je postal znan prvi finalist. Po novem hudem boju je Asiago v dvorani Podmežakla tesno slavil (2:1) in končal alpsko sezono Jeseničanov.

V prvih štirih tekmah serije so Jeseničani in Italijani dvakrat igrati podaljšek. Na prvi tekmi v Podmežakli je domača ekipa slavila z zadetkom v 73. minuti, potem pa je na naslednjih dveh priložnost za kaj več zapravila s črnimi obdobji na tekmah. Izenačen je bil tudi četrti dvoboj, ki so ga Jeseničani v gosteh dobili s 3:2 in izsilili peto tekmo.

Na tej v prvi tretjini ni bilo zadetkov, v 24. minuti je Jaka Sodja Gorenjcem ob igralcu več priigral vodstvo. Še v isti tretjini je Asiago prišel do preobrata, potem ko je v 34. in 38. minuti Žana Usa premagal Michele Marchetti.

Asiago bo po sezoni 2017/18, ko je postal prvak, znova zaigral v finalu. Foto: Peter Podobnik/Sportida Železarji so v zadnjem delu iskali gol priključka, a je Asiago zapiral poti proti golu. Bolj kot se je obračun bližal koncu, bolj vroče je bilo na ledeni ploskvi. Ozračje so dodatno razvnele nekatere sodniške odločitve, nad katerimi domačimi niso bili navdušeni. Dobri dve minuti pred koncem je imel priložnost Blaž Tomaževič, a je bil vratar gostov Gianluca Vallini na mestu. Takoj zatem je bil zaradi udarca s palico Tomaževič še izključen, kar je dodatno otežilo delo domačim, ki so poskusili tudi brez vratarja, a neuspešno.

Jeseničani so tako še četrtič obstali v polfinalu, Asiago pa si je prvič po sezoni 2017/18, ko je bil prvak, zagotovil finalno vstopnico.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobnik/Sportida):

Brez slovenskega finala

Če se bo Olimpija uvrstila v finale Alpske lige, bo finale državnega prvenstva z Jesenicami odigrala po koncu alpske sezone.