Sobotni večer je v taboru slovenskih večnih hokejskih tekmecev iz Ljubljane in Jesenic pustil različen priokus. Olimpija se po zanesljivi zmagi nad Lustenauom pripravlja na torkov začetek finala Alpske lige. Tega so si želeli tudi Jeseničani, a se je po porazu z 1:2 z Asiagom alpska sezona zanje končala, se bodo pa začeli pripravljati na finale državnega prvenstva, ki bo po koncu alpske sezone.

Sobotna peta polfinalna obračuna v dvorani Podmežakla in Tivoli sta bila za štiri ekipe obračuna za alpski biti ali ne biti. Po 60 minutah sta v igri za naslov Alpske lige ostala Olimpija in Asiago.

Ljubljančani so v polfinalni seriji vodili z 2:0 v zmagah, si nato ob neprepričljivem pristopu privoščili dva poraza, na odločilnem sobotnem srečanju pa s 5:0 odpravili avstrijskega nasprotnika Lustenau in si zagotovili finalno vstopnico. Srečanje v Tivoliju je bilo v večji meri odločeno že po prvih 20 minutah, po katerih so zmaji vodili s 4:0, prvi zadetek je Aleksandar Magovac dosegel že po šestih sekundah.

Končno prava play-off tekma

Trener Olimpije Raimo Summanen ni bil zadovoljen s sojenjem. Foto: Vid Ponikvar "Tisti tekmi sta za pozabo (poraza z 1:2, op. a.), nismo bili pravi, tokrat pa smo se pred tekmo dogovorili, da gremo na vse. Popravnega izpita ni bilo več, dali smo vse od sebe. Stisnili smo jih v njihovo tretjino, zadetek že v šesti sekundi je olajšal nadaljevanje. Mislim, da smo pokazali pravi značaj, da ko smo v škripcih, znamo stopiti skupaj kot ekipa," je po srečanju za Šport TV dejal kapetan Žiga Pance, ki je s soigralci občutil precej bolj fizičen dvoboj, kot so bili predhodni.

"V praktično celotni seriji ni bilo igre na telo, bolj kot ne je bil no touch hockey, to pa je bila prava play-off tekma. Za take delamo, dihamo čez celotno sezono skupaj, treniramo, se pripravljamo," je dodal strelec dveh zadetkov, ki bo kaj hitro misli usmeril na novega tekmeca.

Finale proti Asiagu na tri zmage se začenja že v torek v Tivoliju. "Treba je ohladiti glave, dva dni imamo za analizo nasprotnika, da se dobro pripravimo in dobro štartamo finale," je še dejal Pance.

Olimpija in Asiago sta se v rednem delu srečala dvakrat. Oba dvoboja so odigrali v manj kot tednu ob koncu decembra. Na prvi tekmi je Asiago doma zmagal s 5:2, na drugi v Tivoliju pa so s 4:1 slavili Ljubljančani.

Fotogalerija s tekme (foto: Vid Ponikvar/Sportida):

1 / 26 2 / 26 3 / 26 4 / 26 5 / 26 6 / 26 7 / 26 8 / 26 9 / 26 10 / 26 11 / 26 12 / 26 13 / 26 14 / 26 15 / 26 16 / 26 17 / 26 18 / 26 19 / 26 20 / 26 21 / 26 22 / 26 23 / 26 24 / 26 25 / 26 26 / 26

Znova en zadetek razlike, ki je osrečil Asiago

Na Jesenicah se je tudi peto srečanje odvilo po kopitu celotne serije, tesno, enakovredno, z golom razlike. Železarji so v začetku druge tretjine povedli z zadetkom Jake Sodje, a v nadaljevanju je Michele Marchetti z dvema zadetkoma v štirih minutah poskrbel za preobrat. Ekipa Mitje Šivica je neumorno iskala gol priključka, a ga ni dočakala, Gianluca Vallini je zaustavil vse nadaljnje poskuse domačih.

Upe Jeseničanov na premierni finale Alpske lige je Asiago pokopal z novo tesno zmago. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če je bilo v Ljubljani najmanj navdušenja nad sojenjem v drugem delu tekme, je bilo na Jesenicah nezadovoljstvo s sodniškimi odločitvami vezano na zadnje minute tekme. Šivic je upal, da bodo po padcu Blaža Tomaževiča lahko zaigrali šest na štiri, a je bil na koncu izključen jeseniški napadalec, nad katerim po njegovem mnenju slovenski sodniki prekrškov ne piskajo več, češ da velikokrat pač pade. Asiago se je na koncu veselil zmage (1:2) in prve vstopnice za finale po sezoni 2017/18, v kateri je bil prvak.

"V slačilnici imamo mlade fante, ki se morajo iz tega nekaj naučiti, saj imajo pred seboj še veliko let hokeja," pravi izkušeni Andrej Tavželj. Foto: Grega Valančič/Sportida "Težko je. Na koncu tekme spet lahko obžalujemo to, da smo samo enkrat zadeli in ne večkrat. Proti ekipi, ki je že večkrat pokazala, da se zna po vodstvu zapreti in da ne pušča veliko prostora, je bilo v zadnji tretjini zelo težko priti do posesti paka v napadalni tretjini. Žal nam ni uspelo. V slačilnici imamo mlade fante, ki se morajo iz tega nekaj naučiti, saj imajo pred seboj še veliko let hokeja," je po koncu alpske sezone razmišljal kapetan Jesenic Andrej Tavželj.

A zanj in soigralce sezona še ni končana, čaka jih še finale domačega prvenstva proti Olimpiji, ki bo po koncu alpskega finala. "Pred sezono nismo razmišljali o lovorikah. Potem smo osvojili Poletno ligo, Pokal Slovenije, v Alpski ligi smo bili velik del časa v zelenem, redni del končali na drugem mestu. Ostali smo na realnih tleh, a apetiti so narasli. Imeli smo veliko željo, da bi zaigrali v finalu. Grenak priokus, ena serija je izgubljena, a zdaj gremo še v drugo. Vesel sem, da imamo priložnost še za eno lovoriko," je proti finalu za domačo zvezdico še pogledal Tavželj.

Fotogalerija s tekme (foto: Peter Podobik/Sportida):