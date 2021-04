Jeseničani po podaljšanje alpske sezone, Ljubljančani po finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred slovenskima predstavnikoma Alpske lige sta četrti polfinalni tekmi. Obe moštvi bosta zmago iskali na gostovanju. Hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice v seriji na tri zmage proti Asiagu zaostajajo z 1:2, zato za podaljšanje alpske sezone zvečer nujno potrebujejo zmago. HK SŽ Olimpija vodi z 2:1 v zmagah, z zmago v Lustenauu bi si priigral finale, na kar so Ljubljančani upali že v torek, a po bledi predstavi izgubili prvič v letošnji končnici.

Kot prvi bodo na ledeno ploskev stopili hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice, za katere bo tekma v Italiji za biti ali ne biti. Da se danes alpska sezona zanje še ne bi končala, potrebujejo zmago, s katero bi izsilili odločilno peto tekmo. Ta bi bila v soboto na Jesenicah.

Železarji so v torek prikazali dobro, borbeno predstavo, a zanjo na koncu niso bili nagrajeni. Usodnih je bilo črnih 30 sekund v začetku zadnje tretjine, ko so gostje dvakrat zadeli in po vodstvu kljub jeseniškemu pritisku tega niso več izpustili iz rok.

"Žal se ni izšlo, nimamo kaj, a glave gor, v Asiago gremo po zmago. V tekmo moramo iti borbeno. Menim, da lahko z garanjem zmagamo," je po porazu dejal strelec izenačujočega zadetka (2:2) Jaka Sodja, kapetan Andrej Tavželj pa pred gostovanjem dodal: "Treba bo iti z energijo, ki smo jo imeli celo tekmo, treba bo dobivati dvoboje, že od začetka igrati svojo igro. To, da lahko prihajamo do veliko priložnosti, smo že pokazali. Po treh tekmah tudi bolje vemo, kako se oni odzivajo na določene stvari."

Pri Olimpiji so odločeni, da si zvečer na gostovanju pri Lustenau zagotovijo finale. Na drugi polfinalni tekmi so Avstrijce v gosteh odpravili s kar 8:0, nato pa doma izgubili z 1:2. Foto: Urban Meglič/Sportida

Ljubljančani ne bodo ponovili napake

Če je bil lahko trener železarjev Mitja Šivic s predstavo varovancev zadovoljen, pa strateg Olimpije Raimo Summanen ni bil podobnih misli. Po bledem pristopu nekaterih je dejal, da bi, če bi lahko, pet "umetnostnih drsalcev" poslal domov, in pri tem ciljal na napadalce.

Med temi spet ni bilo kanadskega napadalca Marca-Oliviera Valleranda, manjkal pa je tudi Žiga Pešut. Summanen je dejal, da bosta oba izpustila tudi četrtkovo srečanje, a po poročanju MMC-ja je Kanadčan v sredo z ekipo odpotoval na gostovanje.

Dolgi poti so se v ljubljanskem taboru želeli izogniti, a jim po prvem porazu v končnici ni uspelo. Zeleno-beli tabor je odločen, da že na začetku srečanja zagospodari na igrišču (podobno kot v soboto, ko je zmagal s kar 8:0) in zvečer konča serijo z uvrstitvijo v finale.

"Tretjo tekmo je najtežje dobiti, to vsi vedo. Naučili smo se, da nobenega tekmeca ne smemo jemati prelahko. Na naslednji tekmi ne bomo ponovili napake. Gremo po zadnjo zmago, da se nato pripravimo na finale," je pred dvobojem, ki se bo začel 19.30, dejal branilec Aleksandar Magovac.

Če Olimpija ne bo vknjižila tretje zmage, bo odločilna peta tekma v soboto v Tivoliju.