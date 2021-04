Olimpija je v torek vknjižila prvi poraz v letošnji končnici. Lustenau je bledo ljubljansko predstavo kaznoval z zmago z 2:1 in tem, da morajo zmaji še na eno gostovanje. Ljubljančani tja potujejo danes, odločeni so, da v četrtek končajo serijo in se uvrstijo v finale Alpske lige.

Oba slovenska predstavnika sta v torek v polfinalni seriji Alpske lige vknjižila poraza. Hokejisti HK SŽ Olimpija so po medli predstavi proti Lustenauu izgubili z 1:2, kar je njihov prvi poraz v končnici. To pomeni, da morajo na novo oddaljeno gostovanje, ki bo v četrtek. Če bodo zmagali, bodo v finalu, v nasprotnem primeru bo odločala peta sobotna tekma. Člani HDD Sij Acroni Jesenice so s 3:5 izgubili z Asiagom, ki je v seriji na tri zmage povedel z 2:1. Železarji za podaljšanje alpske sezone v četrtek nujno potrebujejo zmago. V obeh taborih pravijo, da ni čas za jezo, paniko ali črnogledost.

"V zmagah vodimo z 2:0, a ne smemo se sprostiti. Vemo, da je zadnjo zmago v seriji pogosto najtežje doseči. Nočemo še enkrat nazaj v Lustenau," je po suvereni drugi polfinalni gostujoči zmagi nad Lustenauom (8:0) dejal Anže Ropret, po torkovem obračunu v Tivoliju pa razočaranega obraza stopil pred sedmo silo. Zgodilo se je prav to, česar si niso želeli.

Zaušnica ob pravem času

Olimpija bo morala še na eno dolgo, osemurno potovanje do Lustenaua, kjer bo v četrtek četrti polfinalni obračun. Avstrijci so namreč včeraj v Tivoliju izkoristili medlo predstavo domačih in svojo sezono podaljšali vsaj še za nekaj dni. "Morda smo bili z glavami že malo v finalu. Morda je bolje, da je ta zaušnica prišla zdaj kot kdaj drugič," je bil nezadovoljen Ropret.

Petih, šestih ni bilo nikjer

Finski strateg na klopi zeleno-belih Raimo Summanen je po porazu dal vedeti, da s predstavo nekaterih svojih varovancev nikakor ne more biti zadovoljen. "Zaskrbljen sem zaradi petih, šestih igralcev, ki danes sploh niso igrali, ki jih ni bilo nikjer. Od svojih hokejistov pričakujem, da bodo prikazali tekmovalni obraz, da bodo grizli, ne da bodo igrali zaspano. Hokej si zasluži več. Nekaj je, da imaš slab dan, delaš napake, a si tekmovalen, povsem nekaj drugega pa, če prideš na tekmo in ne daš nič, malo od sebe. Če bi imel možnost, bi jih pet poslal domov," je igro nekaterih okrcal 59-letnik, ki tudi tokrat ni mogel računati na poškodovanega kanadskega napadalca Marca-Oliviera Valleranda (poškodba na prvi polfinalni tekmi). Prav tako je manjkal kolega iz napada Žiga Pešut.

Finski strateg Raimo Summanen po porazu ni skrival nezadovoljstva s petimi oz. šestimi igralci, ki po njegovem mnenju niso prikazali pravega pristopa in igrali zaspano. Žal mu je, da nekateri napadalci niso bili na pravi ravni in da so v napadu na koncu več pokazali branilci. Foto: Vid Ponikvar

Ob odsotnosti Valleranda in Pešuta čaka, da se izkaže kdo drug

"Tudi v četrtek ju ne bo. Če bo prišlo do pete tekme, pa bomo videli. Vemo, kako pomembna sta, da znata ustvarjati priložnosti za zadetek. S Simšičem (Nikom, op. a.) so se res ujeli, zdaj pa je ostal le Sime. A to je priložnost za druge, da se izkažejo ... Čakam na to," je razmišljal Summanen, večkrat dal vedeti, da ni jezen, in opozoril, da jim večji del srečanja ni uspelo razviti svoje igre. Še posebej prva tretjina z zgolj štirimi streli v okvir vrat ni vzbujala optimizma.

Nezadovoljen z nekaterimi napadalci

"Začeli smo slabo. Imeli smo slab ritem, ko smo dobili plošček, preprosto ni bilo pravega ritma. To smo poskušali popraviti skozi celotno srečanje. V drugi tretjini tudi smo, začeli smo jo dobro, a so oni, čeprav niso imeli veliko priložnosti, dvakrat zadeli. Njihov vratar je branil zelo dobro. Niso lahek nasprotnik, to vemo, veliko stvari moramo izboljšati. Nekateri naši napadalci so delovali kot umetnostni drsalci. Mi je bilo pa všeč, kako so naši branilci na koncu 'stopili' na plošček, kar nekaj branilcev je bilo v napadu boljših od napadalcev. Dobro je, da so naši branilci močni drsalno, škoda pa, da naši napadalci niso bili na pravi ravni," je dejal Finec, ki je poskušal z mešanjem napadalnih trojk, tudi branilcem Juusujem Pullijem spredaj, a Olimpiji izjemno razpoloženega Anthonyja Morroneja (postal je najboljši igralec tretjih polfinalnih tekem) ni uspelo premagati več kot enkrat.

To je bil njen prvi poraz v letošnji končnici, ki jo bo nadaljevala v četrtek. Summanen pričakuje bolj fizično igro in to, da bodo, kot na drugi tekmi, že na samem začetku razvili svojo igro in narekovali tempo. Predvsem pa upa, da se bodo nekateri do takrat zbudili. Ljubljančani na gostovanje potujejo že danes. Če bodo v četrtek zmagali, si bodo zagotovili finale, sicer bo o finalistu odločala peta sobotna tekma v Tivoliju.

Hokejisti Jesenic po torkovem porazu v seriji na tri zmage zaostajajo 1:2. Za podaljšanje sezone v četrtek nujno potrebujejo zmago. Trener Mitja Šivic zaupa v fante. Foto: Grega Valančič/Sportida

Hud boj v Podmežakli osrečil Italijane, ki imajo zaključni plošček

Na Jesenicah nov napet obračun. Potem ko so hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice na prvi polfinalni tekmi proti Asiagu zmagali po podaljšku, na drugi izgubili v gosteh, so v torek po novi hudi borbi klonili s 3:5.

Začetek ni obetal. Italijani so po osmih minutah vodili 2:0, a se je železarjem uspelo vrniti. Najprej so znižali prek Mirka Djumića, nato je Jaka Sodja mojstrsko izenačil, Jaka Šturm pa pred drugim odmorom zadel za prvo vodstvo ekipe Mitje Šivica. A kaj ko je v začetku zadnjega dela sledila črna minuta, gostje so praktično v 30 sekundah dvakrat zadeli in povedli (3:4), na koncu pa slavili s 5:3.

Italijani v seriji na tri zmage zdaj vodijo z 2:1, tako da Jeseničani za podaljšanje alpske sezone v četrtek nujno potrebujejo zmago.

Začeli z ročno, nato močno pritisnili, a se ni izšlo

"Dejstvo je, da smo začeli nekoliko z ročno. Goli, ki so jih dosegli iz nič, so nas malo presekali. Niso imeli nekih pravih priložnosti, a so dvakrat zadeli. Potem smo se, kot to znamo, zbudili, narekovali ritem, imeli res ogromno pravih priložnosti in povedli. Nato pa 44. minuta, ploščka v golu ... Po zaostanku smo spet pritiskali, a žal nismo zadeli," je po srečanju dejal glavni trener rdečih.

Kapetan Andrej Tavželj pravi, da ni časa za paniko. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Zdaj ni čas, da bi zganjali paniko

"Treba je zbrano odigrati 60 minut, kar nam ni uspelo. Pustili smo jim, da so čakali na naše napake in jih izkoristili. Realizacija je bila morda malo slabša, čeprav smo dali tri gole, a dobiti štiri gole na play-off tekmi je preveč. Imeli smo priložnost, a je nismo izkoristili. Zdaj ni čas, da bi zganjali paniko. Treba bo iti z energijo, ki smo jo imeli celo tekmo, treba bo dobivati dvoboje, že od začetka igrati svojo igro. To, da lahko prihajamo do veliko priložnosti, pa smo že pokazali. Po treh tekmah tudi bolje vemo, kako se oni odzivajo na določene stvari," je misli po porazu strnil kapetan Andrej Tavželj.

Daleč od tega, da je konec

Za nadaljevanje alpske sezone v četrtek nujno potrebujejo zmago. "Daleč od tega, da je konec. V Asiago gremo po zmago, po to, da pripeljemo peto tekmo na Jesenice. Verjamem v fante, v to, da nihče ne bo gledal črnogledo, ker ni časa za to. S tem bi se samo ubijali," pred potjo v Italijo še pravi Šivic, ki si želi dobre osredotočenosti skozi vso tekmo.

Srečanje v Asiagu se bo začelo ob 19. uri.