Ljubljančani želijo, da bi njihovi navijači prvič preglasili jeseniške #video

Ljubljanski in gorenjski tabor pred derbijem

Hokejisti HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice bodo v soboto ob 17.30 v Tivoliju palice prekrižali še šestič v sezoni. Železarji, ki so na zadnjem medsebojnem obračunu izgubili, si želijo podobne predstave kot preteklo soboto ob porazu, le večjo učinkovitost, Ljubljančani pa poudarjajo, da imajo rezerve v igri, ki jih lahko pripeljejo do nove zmage. Tekmo si boste lahko ogledali tudi na Planet2.

Ljubljančani in Jeseničani se bodo v Tivoliju pomerili v soboto ob 17.30. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Le dober teden po zadnjem obračunu večnih tekmecev v Podmežakli, kjer je Olimpiji po štirih porazih le uspelo prvič v sezoni streti gorenjski oreh in se izogniti rdeči metli, nas že čaka nov derbi zelenih in rdečih. Tokrat bodo v vlogi gostiteljev zmaji, ki si želijo boljše igre kot na Jesenicah.

"Že po zmagi na Jesenicah sem rekel, da jih nismo premagali ravno z najboljšo igro, tokrat upam, da jih bomo. Vemo, da imamo zagotovo še rezerve v igri, ki bi nas lahko pripeljale do dobrega rezultata. Želim si, da bi bili učinkoviti, da bi zmaga ostala doma in da navijačem podarimo ponovoletno darilo," so želje trenerja Andreja Brodnika, ki na prihajajočih tekmah ne bo mogel računati na poškodovanega napadalca Matica Kralja.

Kaj pravijo v taborih večnih tekmecev:

[video: 67309 / ]

Hebar upa, da jih bodo prvič preglasili

"Treba bo biti discipliniran in igrati zbrano vseh 60 minut. Vemo, kakšna ekipa so Jeseničani, da bo treba veliko drsati, a predvsem bo pomembna disciplina," recept za prvo zmago nad železarji na domačem ledu opiše izkušeni ljubljanski napadalec Andrej Hebar, ki upa, da jih bo s tribun spodbujalo čim bolj glasno in množično občinstvo: "Zelo rad bi videl, da ljubljansko občinstvo končno v tej sezoni preglasi jeseniške navijače."

Zbranost ob koncu

Gorenjski tabor je bil po sobotni predstavi lahko zadovoljen z igro, manj z rezultatom in učinkovitostjo, za katero upajo, da bo na višji ravni.

"Pozitivno je, da smo novo leto začeli z dvema zmagama, saj se z zmagami avtomatsko dvigne samozavest. Ta se sicer po porazu z Olimpijo niti ni resno skrhala, ker smo ves čas delali pravi stvari, a so nam zmanjkale malenkosti," pred srečanjem razmišlja glavni trener Jesenic Gaber Glavič, ki si tokrat želi predvsem večje učinkovitosti.

Miha Brus upa, da bodo to pot s soigralci bolj učinkoviti. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Podobnega mnenja je pomočnik kapetana Miha Brus: "Edina stvar, ki je šla na zadnji tekmi proti Olimpiji narobe, je bila ta, da nismo zadevali, kot bi si želeli. Sicer pa smo odigrali eno od boljših tekem proti Olimpiji. Na nekaterih tekmah nismo bili tako prepričljivi, pa smo jo vseeno premagali. Zadnjič nismo bili dovolj osredotočeni v zaključkih, upam, da bomo tokrat bolj učinkoviti."

Obračun med Olimpijo in Jesenicami se bo v Tivoliju začel ob 17.30, ogledali si ga boste lahko tudi na Planet2.