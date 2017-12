Olimpija pred "rdečo metlo": Nimamo kompleksa Jesenic

Gorenjski in ljubljanski tabor pred sobotnim derbijem

Hokejisti Jesenic in Olimpije bodo na zadnji tekmi leta palice prekrižali v soboto ob 18. uri v Podmežakli, kjer bo še peti derbi sezone slovenskih rivalov, četrti v sklopu Alpske lige. Na prav vseh so zmagali železarji. Če bodo slavili tudi v soboto, se bo po dolgem času spet zgodilo, da bo Olimpija v koledarskem letu ostala brez zmage nad večnim tekmecem. V Ljubljani pravijo, da nimajo kompleksa Jesenic, Gorenjce pa, kot dodajajo, spodbuja dejstvo, da so imeli vse obračune z zmaji pod nadzorom. Tekmo si boste lahko ogledali tudi na Planet 2.

Hokejisti Jesenic bodo v soboto ob 18. uri gostili peti derbi sezone. Na dozdajšnjih štirih so vselej premagali Olimpijo. Če bodo zmaji izgubili tudi v Podmežakli, bo Olimpija koledarsko leto končala brez zmage nad Jesenicami. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmo med HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija, ki se bo v Podmežakli začela v soboto ob 18. uri, si boste v neposrednem prenosu lahko ogledali tudi na Planet 2.

Kaj lahko se zgodi, da bo po sobotnem obračunu Olimpijo "pometla rdeča metla". Če bodo zmaji izgubili na Gorenjskem, se bo po dolgih letih zgodilo, da v koledarskem letu niti enkrat ne bi premagali največjega tekmeca Jesenic.

Pri ljubljanskem kolektivu HK SŽ Olimpija, ki bo v soboto ob 18. uri zadrsal na ledu Podmežakle, resda ne gre za isti subjekt z začetka leta 2017, ko je s člani tekmovalo še HDD Olimpija, a na splošno gledano bi zeleno-beli tabor okusil negativni koledarski niz proti rdečim nasprotnikom.

Naredili bodo vse, da obrnejo trend

Trener Olimpije Andrej Brodnik pravi, da nimajo kompleksa Jesenic. Foto: Vid Ponikvar

"Mi smo skupaj od avgusta, tako da nam jih ni uspelo premagati od avgusta. Na splošno pa Olimpija Jesenic ni premagala že vse leto, da," je trener Ljubljančanov Andrej Brodnik opozoril, da ima zdajšnja Olimpija člane šele od poletja.

"Igralci vedo, da smo konkurenčni, da lahko z njimi normalno igramo. Iščemo predvsem prvi zadetek proti Jesenicam. Potem nam bo lažje, ne bo takšne panike. Ne bi govoril o kompleksu. Enkrat je uspeh na eni, drugič na drugi strani. Seveda si želimo, da bi bil na naši strani. Športniki verjamemo v to, kaj delamo. Naredili bomo vse, da bomo trend obrnili," še pravi 47-letnik, ki je v tej sezoni taktično in rezultatsko vselej priznal premoč osem let mlajšemu trenerju Jesenic Gabru Glaviču.

Realizacija, realizacija, realizacija

Ljubljančani upajo na boljšo realizacijo. V tej sezoni na dveh tekmah proti Jesenicam sploh niso zadeli. Na zadnji tekmi in na pokalu so izgubili z 0:3. Foto: Vid Ponikvar

Na zadnjem medsebojnem obračunu pred slabima dvema tednoma zmajem ni uspelo zatresti jeseniške mreže, medtem ko so železarji zadeli trikrat. Prav v slabi realizaciji - Olimpija v tej sezoni na dveh tekmah z Jesenicami ni zadela - je vzroke za poraze iskal Brodnik, ki upa, da bo tokrat drugače. Kakšen bo recept?

"Predvsem moramo najti pot do gola. Proti Jesenicam si ustvarjamo kar nekaj priložnosti, a nato ne zadenemo. Moramo jih realizirati, če bo realizacija normalna, potem bo tudi uspeh prišel," meni nekdanji hokejist in se veseli igranja pred številčnim občinstvom, "saj dajo navijači igralcem dodatno spodbudo".

Glavič: Vedno smo imeli pod nadzorom

V tej sezoni sta se moštvi srečali že štirikrat, trikrat v sklopu Alpske lige, enkrat v boju za pokalno lovoriko. Na vseh treh obračunih so led vedrejših obrazov zapuščali Jeseničani, ki imajo tudi tokrat pred očmi le zmago.

"Trdim in stojim za tem, da smo imeli tekme proti Olimpiji pod nadzorom," pravi trener gorenjskega moštva Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Vsekakor bomo štartali z željo po zmagi, kot vedno. Nobene potrebe ni, da bi proti Olimpiji ali proti komu drugemu kaj menjali, spreminjali, saj delujemo dobro. Olimpija je imela svoje priložnosti, a trdim in stojim za tem, da smo imeli tekme proti njej pod nadzorom," pred srečanjem razmišlja Glavič in upa na lep obisk: "Ne bi mogli ujeti boljšega časa za polno dvorano Podmežakla."

Čim večjega števila navijačev se nadeja tudi eden pomembnejših mož Jeseničanov, vratar Clarke Saunders, s 93,9 odstotka ubranjenih strelov najzanesljivejši čuvaj mreže v Alpski ligi: "Upam, da bodo glasni in da jim bomo dali razlog za to."

Vratar je hrbtenica ekipe

Vratar Clarke Saunders je letos proti Olimpiji že dvakrat ohranil mrežo nedotaknjeno. Kanadčan pričakuje izenačen obračun. Foto: Vid Ponikvar

Kanadčan pričakuje izenačen obračun, na katerem bi lahko bila odločilna dnevna forma vratarja. Dodajmo, da je ljubljanski Robert Kristan s skoraj istim odstotkom (93,8) drugi najuspešnejši v tekmovanju.

"Forma vratarja je vedno zelo pomembna, vratar je kot hrbtenica moštva. Za zdaj mi je šlo proti Olimpiji dobro, upam, da bo tako tudi v prihodnje. Shutouti ne pridejo prav pogosto, morda pa vknjižim še enega (smeh, op. a.). Tekme z Olimpijo so bile precej tesne, napete, bil je hud boj. Veselimo se srečanja. Zavedam se rivalstva in pomembnosti tekme," še dodaja 28-letna prva vratarska violina Jesenic.

Kdo bo slavil na zadnji tekmi v letu 2017, bo znano okoli 20. ure. Obračun v Podmežakli še bo začel ob 18.00. Ogledali si ga boste lahko tudi na Planet 2.

Z derbijem, na katerem bosta ekipi lovili pomembne točke za končnico, pa se obračuni med slovenskima tekmecema še ne bodo končali. Naslednji sledi že v soboto, 6. januarja, v Tivoliju, teden pozneje pa se bo dogajanje spet preselilo v Zgornjesavsko dolino.

Lestvica Alpske lige

1. Ritten 27 tekem – 63 točk

2. Asiago 26 – 60

3. HDD Sij Acroni Jesenice 25 – 56

4. Feldkirch 27 – 52

5. Val Pusteria 27 – 51

6. HK SŽ Olimpija 27 – 50

7. Bregenzerwald 28 – 46

8. Cortina 27 – 45

9. Vipiteno 27 – 43

10. Zell am See 27 – 37

11. Lustenau 27 – 36

12. Red Bull Salzburg II 19 – 31

13. Kitzbuhel 25 – 29

14. Gherdenia 27 – 27

15. Neumarkt 28 – 21

16. Fassa 26 – 17

17. KAC II 26 – 5