Olimpija brez boja, Jeseničani in Triglavani z novo zmago v polfinale

Na sporedu so druge četrtfinalne tekme državnega hokejskega prvenstva. Tekma med HDK Maribor in branilcem naslova HK SŽ Olimpija, ki je na prvem medsebojnem srečanju visoko zmagal, je bila odpovedana, tako da so zmaji v polfinale napredovali brez drugega boja. Polfinalno vstopnico so si z novima zmagama priborili tudi hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice in HK Triglav Kranj. Prvi so s 4:1 premagali HKMK Bled, Kranjčani pa s 5:4 HK Celje. Pravkar poteka še obračun med HD Hidria Jesenice in HK Slavija Junior. Založani vodijo z 1:0 v zmagah. Zmagovalec para se bo v polfinalu pomeril s HDD Sij Acroni Jesenice, Olimpiji pa bodo nasproti stali Kranjčani. Polfinale se začne v četrtek.