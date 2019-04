Nova odpoved, na SP tudi brez Jana Muršaka

Potem ko sta sodelovanje na prihajajočem hokejskem prvenstvu drugega razreda v Kazahstanu (od 29. aprila do 5. maja) sodelovanje zaradi poškodb odpovedala Jan Urbas in Žiga Jeglič, je danes selektor Ivo Jan potrdil, da na SP ne bo mogel računati še na enega standardnega člana udarnih napadov Jana Muršaka. "Gre za splet okoliščin zadnjih nekaj sezon, ko so se nakopičile poškodbe in niso bile stoodstotno nikoli odpravljene," je na novinarski konferenci povedal Jan. Prvi zvezdnik izbrane vrste Anže Kopitar se bo risom pridružil 20. aprila.