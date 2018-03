Za vrnitev delal kot nor, se spoprijel z novostjo, zdaj pa je spet tam, kjer je domač

nik pem

Misli hokejistov HDD Sij Acroni Jesenice te dni zapolnjuje polfinale Alpske lige, v katerem jim nasproti stoji aktualni prvak tekmovanja Ritten. Serija, v kateri igrajo na tri zmage, je po dveh tekmah izenačena (1:1). Na prvi so po podaljšku slavili železarji (4:3), na drugi so v soboto v domači Podmežakli izgubili z 0:4. Šele drugič v sezoni se jim je zgodilo, da jim ploščka ni uspelo spraviti za hrbet nasprotnikovega vratarja, ki ga je reševal tudi okvir vrat.

Zapirali linijo do vrat

"Vsaka tekma je zgodba zase. V Rittnu so nam dopuščali, da smo igrali svojo napadalno igro, tokrat so spremenili stvari. Videlo se je, da so si dobro pogledali analizo prve tekme, saj so nam določene stvari vzeli. Nasprotnik ima izkušene igralce. Zelo lepo so nas zapirali, tako da nismo prišli do gola, oni pa so zadevali. Zadnjo tretjino so komaj dihali, ploščke so nabijali iz tretjine, mi smo jih stiskali, kot smo jih lahko. A če ne daš gola, se ne moreš vrniti, ne moreš zmagati," je po porazu z 0:4 dejal napadalec jeseniške ekipe Nik Pem.

"Več poudarka mora biti na strelih, še več moramo streljati. Predvsem bo treba izkoristiti dane priložnosti," o receptu pred tretjo tekmo razmišlja napadalec Nik Pem, ki je na uvodni polfinalni tekmi dvakrat zatresel mrežo Rittna. Dosegel je tudi zmagoviti zadetek. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Čim več dogajanja pred golom

Že zvečer sledi tretja tekma polfinalne serije, po kateri si bo ena ekipa priigrala zaključni plošček, ki ga bo lahko izkoristila v sredo na Jesenicah. "Naša naloga je, da analiziramo to tekmo in jih poskusimo presenetiti. Najprej nas čaka še težko potovanje, cesta ni ravno lepa, veliko je ovinkov, a smo profesionalci. V Rittnu bo treba meriti na to, da bomo dosegli več zadetkov, da bomo več ploščkov spravili proti golu. Več poudarka mora biti na strelih, še več moramo streljati. Predvsem bo treba izkoristiti dane priložnosti," je o receptu, kako streti Italijane, razmišljal Pem.

Prav on je na uvodnem polfinalnem obračunu dvakrat zadel mrežo Rittna, tudi v podaljšku, ko je odločil zmagovalca.

V iskanju poti za plošček mimo nog do gola Trener Gaber Glavič upa, da bodo zvečer našli pot do gola in da Italijani ne bodo tako dobro kot v soboto zapirali poti do svojih vrat. Foto: Urban Urbanc/Sportida "Na začetku serije sem opozoril na to, kakšen nasprotnik je Ritten, kar je na drugi tekmi pokazal. Ni spodbudno, da nismo dosegli gola. Njihov vratar ni junak druge tekme, ker to so bili streli, ki jih je moral braniti. Zasluga za zmago gre igralcem, saj nismo imeli odprtih linij, da bi lahko streljali na gol. Razlika med prvo in drugo tekmo je bila v tem, da smo na drugi težko streljali na gol, ker so nam dobro zapirali linijo proti golu. Tukaj bomo morali najti pot mimo njihov nog, sploh z modre črte, da bomo plošček spravili do gola, potem bi lahko bilo lažje," je vzroke za sobotni poraz iskal trener gorenjskega moštva Gaber Glavič in dodal: "Žal mi je, da tudi mi nimamo tekme šele ob 20. uri ali pa celo ob 21. uri (v Rittnu se je začela ob 20.00, na Jesenicah ob 18.00, op. p.), da bi tudi oni noč izgubili na avtobusu, ker mi smo jo. Mi smo šli po gostovanju spat okoli 5.00, oni bodo lahko že kmalu po 2.uri."

Poškodba sanirana

Skoraj štiri mesece je soigralce spremljal ob ledu. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Za Pemom, v zadnjem času standardnim članom reprezentance, je precej turbulentna sezona. Novembra je na reprezentančni akciji obnovil poškodbo rame. Sanje o nastopu na olimpijskih igrah so splavale po vodi, saj sta ga čakala operacija in štirimesečni prisilni počitek, po katerem je konec februarja spet zaigral.

"Rekel bom, da sem se kar lepo vrnil. Glede operacije smo zdaj vse stvari uredili. Mesec in pol sem delal kot nor, da sem se vrnil, tako da mislim, da sem zdaj res dobro pripravljen," je z okrevanjem zadovoljen 22-letnik, ki se je po vrnitvi na ledene ploskve moral spopasti z novim igralnim položajem.

Ni mu bilo domače

Iz napada, v katerem igra vso kariero, se je preselil v obrambo, na njegovo veselje pa se je pozneje spet vrnil tja, kjer lahko, kot pravi, največ doprinese moštvu. Po vrnitvi med napadalce se spet počuti bolj domače. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Po operaciji sva se s trenerjem dogovarjala, da bi poskusil kot branilec. Vmes smo imeli nekatere menjave, poskušali smo tudi malo drugačen sistem, nekateri fantje so še manjkali v ekipi … Rekel sem, da lahko poskusim. Z mojega vidika to ni bila težava. Stvari se iz dneva v dan spreminjajo, treba se je prilagajati. Ni bilo lahko, sploh po štirih mesecih odsotnosti z ledenih ploskev. Saj sem treniral, a tekma je tisti pravi pokazatelj. Ne bom rekel, da se je izkazalo za slabo, a nisem se počutil domačega kot se v napadu, kjer lahko naredim veliko več," je vrnitve na stari položaj vesel Pem.

Kako zadovoljen bo po tretji polfinalni tekmi Alpske lige, bo znano po 22. uri. Obračun v Rittnu se bo začel ob 20.00. Četrta tekma bo v sredo ob 19. uri v Podmežakli.