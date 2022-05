Washington šokiral št. 1, v New Yorku kar trije podaljški in 79 obramb Rusa

Hokejisti Washington Capitals so na prvi tekmi uvodnega kroga končnice lige NHL s 4:2 presenetili vodilno moštvo po rednem delu Florida Panthers. V pretekli noči so si zmage zagotovili še Pittsburgh Penguins, ki so ekipo New York Rangers premagali v tretjem podaljšku, Colorado je bil boljši od Nashvilla, Calgary pa od Dallasa.

Končnica lige NHL, 1. krog (3. maj):



Vzhod:

New York Rangers : Pittsburgh Penguins 3:4* /0:1/

Florida Panthers : Washington Capitals 2:4 /0:1/



Zahod:

Colorado Avalanche : Nashville Predators 7:2 /1:0/

Calgary Flames : Dallas Stars 1:0 /1:0/



* po treh podaljških



// Igrajo na štiri zmage.

Za Washington, ki se je v končnico uvrstil kot zadnje moštvo vzhoda, je T. J. Oshie v 11. minuti zadnje tretjine zadel za dokončno vodstvo. Zadetke za ekipo iz prestolnice ZDA so dosegli še Jevgenij Kuznjecov, Tom Wilson in Lars Eller.

Vrhunci srečanja med Florido in Washingtonom:

Washington je povedel v četrti minute uvodne tretjine z golom Wilsona, a je v 18. minuti izid poravnal Sam Bennett. Claude Giroux je nato v 21. minuti dosegel edini zadetek v drugi tretjini za vodstvo domačih. A v zadnji tretjini so gostje v obdobju dveh minut postavili tekmo na glavo. V 49. minuti je bil sprva uspešen Kuznjecov, nato dve minuti kasneje še Oshie. V 60. minuti je zmago potrdil Eller.

"Zadovoljni smo bili z našo igro nocoj in vedeli smo, da bomo ob takšnem nadaljevanju s trdno obrambo imeli priložnosti v napadu, da jih stremo," je dejal trener Washingtona Peter Laviolette.

Vratar NY Rangers ubranil kar 79 strelov, a ...

Presenečenje Washingtona je nekoliko zasenčilo klasiko med Pittsburghom in New Yorkom, ki so jo naposled s 4:3 dobili gostje iz Pensilvanije. Tekmo je v šesti minuti tretjega podaljška odločil Jevgenij Malkin, ko je v gol preusmeril močan strel Johna Marina.

Igor Šesterkin je na srečanju proti Pittsburghu zbral kar 79 obramb. Foto: Reuters

Moštvi sta bil pred tem od druge tretjine izenačeni pri 3:3. Odlično sta igrala oba vratarja. Casey DeSmith je zbral 48 obramb za zmagovalce, a se je v zaključku tekme poškodoval, Igor Šesterkin pa je ubranil kar 79 strelov za New York, kar je drugo največje število obramb v končnici od sezone 1955/56, ko je liga NHL začela spremljati statistiko strelov na gol.

Za zmagovalce je Bryan Rust dosegel gol in dve podaji, Jake Guentzel je dvakrat zatresel mrežo in Sidney Crosby dvakrat podal. Pri New Yorku so gole dosegli Adam Fox, Andrew Copp in Chris Kreider.

Sedmica Colorada in sladka enica Calgaryja

Medtem je najboljše moštvo zahoda Colorado Avalanche s kar 7:2 skočilo v vodstvo v seriji proti Nashville Predators. Domače moštvo je doseglo pet zadetkov v prvi tretjini. Nathan MacKinnon je zadel dvakrat in enkrat podal, Cale Makar je dosegel gol in dve podaji, Gabriel Landeskog je dosegel gol in podajo, Mikko Rantanen pa kar tri podaje. Za goste je Matt Duchene dosegel oba zadetka.

Zadetek Eliasa Lindholma za zmago Calgaryja:

Elias Viktor Zebulon Lindholm.



That's it. That's the tweet. pic.twitter.com/EQMroS7UF9 — y - Calgary Flames (@NHLFlames) May 4, 2022

Na zadnji tekmi večera je Calgary Flames uspelo ustaviti Dallas Stars v napadu za zmago z 1:0. Vratar Jacob Markstrom je zbral 16 obramb, Elias Lindholm pa je dosegel edini gol na tekmi.