Edmonton končal zmagoviti niz Kraljev

Liga NHL, 24. februar

Že v 51. sekundi so navijači v Staples Cnetru obnemeli, domačega vratarja je premagal ruski napadalec Anton Slepišev. Za še slabšo voljo Kraljev je v začetku drugega dela z zvišanjem na 2:0 poskrbel Leon Draisaitl. Tylerju Toffoliju je v 35. minuti le uspelo premagati Cama Talbota, a so Naftarji še pred koncem druge tretjine spet ušli na +2.

Novopečeni član LA Kings Tobias Rieder je v 48. minuti Kalifornijce spet vrnil v igro (2:3), v akciji je s podajo sodeloval Anže Kopitar. Kralji so ob koncu poskušali brez vratarja, a je Ryan Strome zadel v prazen gol in priskrbel vodstvo s 4:2. Tega je ob koncu stopil Dustin Brown, ki je postavil končnih 3:4.

Kralje nova tekma čaka v torek, ko bodo gostili vodilne z zahoda Vegas Golden Knights.

Goleada Panterjem, Tampa spet na vrhu

V pravi goleadi so člani Florida Panthers s 6:5 ugnali aktualne prvak iz Pittsburgha. Junak srečanja je bil s tremi zadetki Jevgenij Dadonov. Hokejisti Tampa Bay Lightning so po kazenskih strelih premagali Montreal in se vrnili na prvo mesto lige NHL. Derbi vzhoda med Torontom in Bostonom so s 4:3 dobili prvi in s četrto zaporedno zmago skočili na drugo mesto, Kosmatince pa potisnili na tretje.

Hokejisti Tampa Bay Lightning so spet na vodilnem mestu. Foto: Getty Images

Tesno je bilo tudi med New Jersey Devils in Islander, z 2:1 so zmagali Hudiči. Z zadetkom razlike so slavili tudi člani Columbusa, ki so po preobratu ugnali Chicago.

Najvišja zmaga večera je pripadla Washingtonu in Calgaryju, oba sta zmagala s 5:1. Washington je z dvema zadetkoma ob koncu odpravil Buffalo, dva zadetka je dosegel Aleksander Ovečkin. Calgary je odpravil Colorado.

