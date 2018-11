Katastrofa Kopitarjevih in nova igralska "žrtev"

Slovenski hokejist Anže Kopitar je na domačem ledu doživel visok poraz, ki so ga omilili šele ob zaključku tekme. Gostje iz Colorada so namreč v zadnji tretjini vodili že s 7:1, na koncu pa je bilo 7:3. Slovenskemu hokejistu se ni uspelo vpisati med podajalce ali strelce. Med Kralji je prišlo do nove poškodbe, skupil jo je napadalec Adrian Kempe.

Slovenski zvezdnik kraljev Anže Kopitar ni sodeloval pri nobenem od treh zadetkov njegove ekipe, dosegli so jih sicer Kyle Clifford, Matt Luff in Austin Wagner, ki je dočakal prvenec v NHL.

Ne leporaz Kralje skrbi tudi nova poškodba. V prvi tretjini jo je skupil napadalec Adrian Kempe, ki je predčasno končal srečanje. Šved naj bi utrpel poškodbo spodnjega dela telesa. Kako resna je, v taboru LA Kins po tekmi še niso vedeli. "Ne vemo, kako dolgo bo odsoten. Upam, da ne prav dolgo. A težko je reči tako hitro, moramo počakati na naslednji dan," je o podaljšanju seznama poškodovanih dejal trener Willie Desjardins.

Los Angeles po 13 porazu ostaja zadnji na konferenčni lestvici.

Pri Coloradu sta se z asistencami izkazala Mikko Rantanen in Alexander Kerfoot, prvi je vpisal dve, drugi pa tri podaje. Gole so dosegli Vladislav Kamenev, Nathan MacKinnon, Patrik Nemeth, Colin Wilson, Tyson Barrie, Nikita Zadorov in Matt Calvert.

Lestvica

