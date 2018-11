Brez milosti: nova trenerska menjava v ligi NHL

Trenerske menjave v ligi NHL se vrstijo kot po tekočem traku. Če v lanski sezoni ni bilo niti ene, smo bili v dobrem mesecu in pol novega tekmovalnega obdobja priča že štirim. Trend so začeli pri LA Kings, ki so se zahvalili za sodelovanje Johnu Stevensu in na njegovo mesto posadili Willieja Desjardinsa. Pri Chicago Blackhawks so Joela Quenevilla zamenjali z Jeremyjem Collitonom. Po ponedeljkovem porazu s kralji pa se je od trenerske taktirke St. Louis Blues moral posloviti Mike Yeo. Začasno ga je na klopi Blues zamenjal 52-letni Craig Berube.

Ken Hitchcock je novi trener Edmontona. Foto: Reuters

66-letni Hitchcock je v lanski sezoni vodil Dallas Stars, s katerim je največji uspeh s Stanleyjevim pokalom vknjižil leta 1999, lani pa ostal brez končnice. Po sezoni se je trenersko upokojil, a ostal del organizacije. Zdaj kot tretji trener z največ zmagami v ligi NHL (823) hiti na pomoč Edmontonu.

Liga NHL, 20. november

Lestvica

Preberite še: