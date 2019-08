Olimpija s petardo v boj za finale z Jesenicami

Skupino A Poletne lige sestavljajo tri slovenske zasedbe. Prvak HK SŽ Olimpija, podprvak HDD Sij Acroni Jesenice in združena ekipa Slovenije, v kateri so igralci iz slovenskih hokejskih klubov Mednarodne hokejske lige (IHL) - nastopajo pod imenom Slovenija.

V skupini B so tri tuje ekipe, francoski prvoligaš Grenoble (trener Edo Terglav) in predstavnika razširjenega avstrijskega prvenstva Fehervar (napadalec Anže Kuralt) in Beljak.