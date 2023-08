Olimpija že v prvi tretjini odločila prvi derbi sezone

V okviru Mednarodne poletne hokej lige Bled 2023 so se v petek zvečer pomerili člani HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Ljubljančani so zmagali s 4:1. Pred prvim večnim derbijem nove hokejske sezone sta palice v blejski dvorani prekrižala še Beljak in AV 19 Fehervar (7:4).

Na Mednarodni poletni hokejski ligi Bled 2023 nastopajo štiri moštva, HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, VSV Villach in AV19 Fehervar. Jeseničani bodo prihajajočo sezono branili naslov v Alpski ligi, preostali trije klubi pa igrajo raven višje, v IceHL.

Uvodni dan tekmovanja je bil na sporedu večerni obračun večnih slovenskih hokejskih tekmecev, Jesenic in Olimpije. Za zmaje so zadeli Rok Kapel, dvakrat Miha Zajc in Žiga Pance in tako so zmagali s 4:1. Ljubljančani so tri gole dosegli v treh minutah ob koncu uvodne tretjine. Edini gol za železarje na tekmi je dal v zadnji tretjini Žan Jezovšek. Ljubljančani so s 3:0 vodili že po prvi tretjini.

Miha Zajc je zadel dvakrat. Foto: Facebook HK SŽ Olimpija

Pred derbijem avstrijsko-madžarski obračun

Že pred slovenskim obračunom so se Beljačani, katerih člana sta reprezentančna napadalca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, pomerili z madžarskim tekmecem, v dresu katerega že vrsto let igra še en reprezentant Anže Kuralt. VSV je zmagal s 7:4, enega od golov je dosegel Sabolič.

V soboto sledita finale in tekma za tretje mesto.

Vstopnica za odrasle je 15 evrov (na prodaj na blagajni drsališča od 15. ure), z njo si lahko ogledate obe tekmi v dnevu. Otroci do 10. leta imajo prost vstop.