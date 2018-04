Jesenice in Olimpija v pripravah na novo sezono v dobri družbi

Mednarodna hokej liga Bled 2018 (23.-26.avgust)

Na omenjenem pripravljalnem turnirju, ki bo potekal od 23. do 26. avgusta, bodo ob Jeseničanih in Ljubljančanih sodelovali tudi EBEL-ligaša Beljak (v končani sezoni sta bila njegova člana Miha Verlič in Miha Štebih) in Medveščak (celotno sezono sta zanj igrala Nik Simšič in Mark Čepon), Karlovy Vary (Sabahudin Kovačević, Matic Podlipnik), ki se trenutno bori za preboj v češko Extraligo, in Grenoble, ki ga vodi pomočnik selektorja slovenske reprezentance Edo Terglav, zanj pa sta v končani sezoni igrala napadalca Boštjan Goličič in David Rodman.

Dve skupini, derbi 25. avgusta

V predtekmovanju bodo ekipe rezdeljene v dve skupini po tri ekipe. V boju za osvojitev naslova najboljšega na turnirju se bosta zmagovalca skupin pomerila za prvo mesto, drugouvrščeni ekipi v obeh skupinah za tretje mesto.

V okviru lige bo v soboto, 25. avgusta, ob 20. uri odigran slovenski derbi med HDD SIJ Acroni Jesenice in HZ SŽ Olimpijo.