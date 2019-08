Slovenski reprezentant prepričal Slovake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po koncu še ene klavrne sezone v ligi KHL, v kateri so pri Slovanu spet imeli finančne težave, se je klub iz slovaške prestolnice dokončno poslovil od razširjenega ruskega tekmovanja. V prihodnje bodo igrali v najkakovostnejši domači Tipsport Ligi, v kateri so zadnjič nastopali leta 2012, ko so ugnali vso konkurenco.

Pomagal mu bo tudi 27-letni slovenski branilec Matic Podlipnik, ki je na dvotedenski preizkušnji prepričal vodstvo kluba, da si zasluži pogodbo za naslednjo sezono. "O Maticu smo imeli le pozitivne informacije, ki so se potrdile med preizkušnjo. Gre za napadalno usmerjenega branilca, dobrega drsalca z močnim strelom. Je delaven hokejist in odgovoren na tekmah. Veseli nas, da bomo sodelovali," je za uradno stran slovaškega kluba dejal trener Roman Stantien.

Slovenski reprezentant je v zadnjih dneh že okusil tekmovalni naboj s Slovanom. S soigralci je sodeloval na turnirju Mountfield Cup, dosegel en zadetek, zasedel tretje mesto in si prislužil naziv najboljšega branilca tridnevnega tekmovanja. Slovan je na pokalu s 3:0 premagal češkega elitnoligaša Pardubice, z 2:6 izgubil s češkim prvoligašem, gostiteljem Mountfieldom, ter s 3:5 priznal premoč zmagovalcu Spartaku iz Moskve.

Preberite še: