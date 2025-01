Zvin gležnja ni povsem nedolžna poškodba. Kako povečamo možnosti uspešne rehabilitacije?

Foto: Shutterstock/Medicofit

Zvin gležnja je pogosta poškodba, ki se zgodi, kadar so ligamenti prekomerno raztegnjeni oziroma pretrgani. Najpogosteje se zgodi zaradi nenadnega in nenadzorovanega zasuka stopala, lahko pa se pojavi tudi ob padcu.

Zaradi splošnega sprejemanja zvina gležnja kot relativno nepomembne poškodbe večina ljudi ne obišče specialista, ki bi ocenil resnost poškodbe in predlagal ustrezne ukrepe za zmanjšanje simptomov in preprečitev nadaljnjih težav. Posledično ima veliko posameznikov težave s ponavljajočimi se zvini in kroničnimi simptomi.

ZVIN GLEŽNJA JE TREBA JEMATI RESNO

Velika večina ljudi je v življenju že občutila bolečino v gležnju, ki je ponavadi posledica nerodnega koraka ali udarca. Pri nekaterih je ta bolečina relativno hitro izzvenela in se morda nikoli več ni pojavila, pri večini pa se je bolečina začela pojavljati vse pogosteje.

V primerih pojava bolečine gležnja moramo biti pozorni na simptome, saj se nemalokrat zgodi, da ne gre zgolj za zvin, ampak za zlom gležnja. Izrazitejši zvini gležnja imajo namreč podobne simptome kot zlomi – prisotna je bolečina, vidne so oteklina in modrice, področje je občutljivo na dotik, obremenitev stopala oziroma hoja pa sta oteženi.

Čeprav se zvini gležnja lahko pripetijo kadarkoli, se najpogosteje zgodijo ob športni aktivnosti, še posebej pri športih, ki zahtevajo raznoliko gibanje in vključujejo veliko sprememb smeri gibanja, kot je nogomet.

Glede na resnost in obseg poškodbe gležnja ločimo tri stopnje zvinov gležnja. Prva stopnja označuje lažjo poškodbo, pri kateri je prisotna delna natrganina ligamenta, pri čemer sta bolečina in otekanje minimalna, hoja pa ne povzroča večjih težav.

Za drugo stopnjo sta značilni nepopolna raztrganina ligamenta in intenzivnejša bolečina. Prisotna je oteklina, vidne pa so tudi modrice. Poškodovano področje je občutljivo na dotik, hoja pa je otežena oziroma povzroča zmerne bolečine.

Tretja stopnja označuje najresnejše poškodbe gležnja. V teh primerih je ligament v celoti pretrgan, prisotno pa je občutno otekanje z obsežno modrico. Hoja ni mogoča zaradi strukturne nestabilnosti sklepa in močne bolečine.

Ne glede na stopnjo poškodbe v kliniki Medicofit priporočamo pregled pri specialistu fizioterapevtu, saj lahko že poškodbe prve stopnje dolgoročno vodijo v kronično nestabilnost, omejeno gibljivost gležnja in stalno prisotnost bolečin. Ker se zavedamo resnosti težav, ki jih lahko povzroča nestabilen gleženj, imamo za vas pripravljen specialen fizioterapevtski program obravnave bolečin in nestabilnosti gležnja.

Foto: Shutterstock/Medicofit

Kaj storiti v primeru zvina gležnja?

Kadar posumite, da ste si ob nerodnem gibu stopala ali padcu zvili gleženj, najprej preverite prisotnost ključnih simptomov. Torej, ali je ob bolečini prisotno tudi otekanje, modrica in kakšen je občutek med hojo.

V večini primerov se simptomatika v roku dveh ali treh dni umiri. Kljub temu je pomembno, da akutno poškodbo najprej sami primerno obravnavate. To pomeni, da gleženj razbremenite z uporabo bergel ali opornice oziroma ga sploh ne obremenjujete. Primeren počitek je ključnega pomena v prvih od 24 do 48 urah po poškodbi.

Za lajšanje bolečine lahko poškodovano področje hladite z ledom ali drugim sredstvom. Za zmanjšanje otekline se svetuje, da stopalo, gleženj in spodnji del goleni ovijete z elastičnim trakom. Prav tako je pomembno, da ob sedenju ali ležanju gleženj podložite z vzglavnikom.

V primeru vztrajanja bolečine in drugih simptomov ali občutka nestabilnosti gležnja svetujemo obisk pri specialistu, ki vam bo svetoval glede nadaljnje obravnave.

ZVINI GLEŽNJA SE UČINKOVITO ZDRAVIJO S FIZIOTERAPIJO

Ne glede na to, ali gre za lažji oziroma težji zvin gležnja, se je smiselno posvetovati s fizioterapevtom. Že v primeru lažjega zvina vam lahko ta ustrezno svetuje, kako preprečiti nadaljnje poškodbe, ter vas pouči o vaši poškodbi in kaj ta pomeni za zdravje mišično-skeletnega sistema.

Nadaljnje zvine gležnja je mogoče preprečiti

Da bi preprečili nadaljnje zvine in druge poškodbe gležnja, ki vplivajo na vaše gibanje, je ključno, da:

vzdržujete oziroma izboljšate moč mišic stopala, gležnja in goleni,

se pred telesno oziroma športno aktivnostjo primerno ogrejete,

izboljšate sposobnosti vzdrževanja ravnotežja,

ste pozorni na podlago, po kateri hodite oziroma na kateri izvajate športno aktivnost,

ob občutku utrujenosti ne pretiravate s telesno aktivnostjo oziroma športom.

Rehabilitacija temelji na celostni fizioterapiji

Ponovna vzpostavitev brezbolečinskega stanja in stabilnosti gležnja je cilj fizioterapevtske obravnave. To je mogoče doseči z individualnim in celostnim programom fizioterapevtske obravnave, ki se v akutni fazi osredotoča na zmanjšanje simptomov in spodbujanje celjenja poškodovanih ligamentov.

Strokovnjaki klinike Medicofit smo specializirani za obravnavanje vseh vrst poškodb gležnja. Ker se zavedamo pomembnosti vloge, ki jo ima gleženj za naše gibanje, vas bomo vključili v specialen fizioterapevtski načrt rehabilitacije, ki temelji na najnovejših znanstvenih dokazih.

Za celjenje poškodovanih ligamentov uporabljamo najnovejše terapevtske naprave, med katere spadajo diamagnetna terapija PERISO, terapija z visoko energijskim laserjem Summus in protibolečinska elektroterapija HiTop. Učinke terapije z omenjenimi fizikalnimi agensi dopolnjujemo s specialnimi manualnimi tehnikami in uporabo kinezioloških trakov.

V akutni fazi poškodbe (najbolje v prvih dneh po poškodbi) je nujno, da se izvajajo raztezne vaje za mečne mišice oziroma Ahilovo tetivo, da ne pride do neželenih kontraktur. Ob zmanjšanju bolečine in drugih simptomov se nato fizioterapija osredotoča na krepitev mišičnih in drugih struktur okoli gležnja.

Ob zadovoljivem obsegu gibljivosti in ustreznem zmanjšanju simptomov se osredotočimo na krepitev mišic, pri čemer sledimo progresivnemu programu vadbe. To pomeni, da izberemo primerno obremenitev glede na trenutni status gležnja in jo postopoma povečujemo. S tem omogočimo uspešnejši potek rehabilitacije in zmanjšamo možnost ponovne poškodbe gležnja.

Pomembno vlogo v procesu rehabilitacije imajo tudi proprioceptivne vaje, ki se osredotočajo na izboljšanje občutka gležnja ob različnih obremenitvah. Sočasno se izvajajo tudi vaje za izboljšanje ravnotežja. Glede na telesno oziroma športno aktivnost posameznika se na koncu osredotočimo še na specifične vaje oziroma obremenitve, ki ste jim izpostavljeni med svojimi dejavnostmi.

Foto: Medicofit

Primer uspešne rehabilitacije zvina gležnja V kliniki Medicofit letno obravnavamo vsaj 200 primerov zvina gležnja. Nedavno je pri nas fizioterapevtsko zdravljenje uspešno zaključila 34-letna gospa, ki si je zvila gleženj pri igranju tenisa. Gospa je obiskala kliniko Medicofit osmi dan po zvinu gležnja, v tem času si je bolečine lajšala s protibolečinskimi tabletami in hlajenjem. Na pregled je prišla s povitim gležnjem ob pomoči bergel. Hoja brez bergel se je izkazala za bolečo, zelo očitno je bilo tudi šepanje. Gleženj je še vedno bil rahlo otečen in boleč na dotik, gibljivost pa je bila omejena zaradi bolečine. Gospa je prav tako povedala, da je zadnje dni po daljšem počitku občutila mravljince ob prvih korakih. Za gospo smo pripravili in izvedli celosten desettedenski načrt fizioterapevtske obravnave, ki je vključeval dve terapiji tedensko. Terapije za obravnavo bolečine so obsegale lasersko terapijo in terapijo TECAR, za izboljšanje učinkov pa smo uporabili tudi specialne manualne tehnike obravnave mehkega tkiva. Po tem, ko smo bolečino in oteklino uspešno odpravili že po treh terapijah, smo se osredotočili na krepitev mišic okoli gležnja ter izboljšanju propriocepcije in gibljivosti. To smo dosegli z individualno prilagojeno progresivno kinezioterapijo, ki je gospe povrnila samozavest, saj je občutila, da je gleženj med različnimi obremenitvami ponovno stabilen. Ob zaključku zdravljenja smo gospe svetovali glede dolgoročnega pozitivnega učinka, ki ga ima redna terapevtska vadba, medtem ko je končen pregled gležnja pokazal primerno mišično moč in stabilnost gležnja, s čimer se je lahko gospa ponovno vrnila k igranju tenisa.

POTRPEŽLJIVOST IN VZTRAJNOST STA KLJUČ DO USPEŠNEGA ZDRAVLJENJA

Poškodba oziroma zvin gležnja se zgodi v trenutku in lahko pusti dolgoročne posledice, medtem ko celjenje ligamentov traja več kot šest tednov. Čeprav se intenzivnost simptomov lahko precej hitro zmanjša, je ključnega pomena, da ste potrpežljivi in sledite zastavljenemu programu fizioterapevtske obravnave.

Uspešna rehabilitacija in dolgotrajna preventiva pred ponovno poškodbo je mogoča zgolj z doslednim sledenjem navodilom fizioterapevta. V kliniki Medicofit vas bomo spremljali na poti od začetnega bolečega koraka do svobodnega gibanja brez bolečin.