Potem ko je novega delodajalca vsaj začasno pred dnevi našel Žiga Pavlin, je klubsko vprašanje znova razrešil še en branilec Matic Podlipnik. Ta je sezono začel kot član slovaškega prvoligaša HK Spišska Nova Ves, a sta se poti 30-letnika in kluba razšli že v prvi polovici oktobra.

Podlipnik je novo tekmovalno priložnost dočakal po treh mesecih. Znova bo igral v slovaški Extraligi, a tokrat za Poprad.

"Vse se je odvilo zelo hitro. Prejel sem ponudbo in ko sem videl, da gre za Poprad, sem jo takoj sprejel. Hitro in korektno smo se dogovorili o pogojih sodelovanja. Klubu želim z dobro igro pomagati do čim več zmag v rednem delu, do čim boljšega položaja na lestvici in čim daljše sezone v končnici," je ob sklenitvi sodelovanja za klubsko spletno stran dejal slovenski reprezentant.

Njegovo novo moštvo zaseda osmo mesto, za šestim, ki vodi neposredno v končnico, zaostaja osem točk.