Na vmesnem seznamu mladih upov , na katere je treba biti pozoren in so morebitni kandidati za letošnji nabor lige NHL, se je znašel tudi slovenski hokejski napadalec Marcel Mahkovec, ki se drugo leto zapored kali v Nemčiji.

Na uradni strani najmočnejše hokejske lige na svetu so pretekli teden objavili več vmesnih seznamov s kandidati, ki bi jih na letošnjem naboru lahko izbralo katero od moštev lige NHL. Med 135 imeni evropskih hokejistov je tudi 18-letni slovenski napadalec Marcel Mahkovec, ki ga najdemo na 123. mestu med Evropejci.

Med 135 Evropejci je na 123. mestu. Foto: Guliverimage Najstnik iz Sela pri Žirovnici se je po sezoni 2019/20 poslovil od blejske hokejske ekipe in se podal v tujino, natančneje v Krefeld, kjer se kali drugo sezono zapored. V Nemčiji s Krefelder Eislauf Verein igra na dveh frontah. Tako v prvi nemški mladinski ligi (U20) kot v članski tretji nemški ligi. V obeh tekmovanjih je po točkah najboljši posameznik svojega moštva. V mladinski ligi je letos odigral deset tekem, v statistiko pa vpisal deset zadetkov in 11 asistenc, v tretji nemški ligi (Oberliga North) pa je na 29 tekmah vknjižil 42 točk (15 golov, 27 asistenc)

Na radarju oglednikov lige NHL sta se iz moštva Krefelda ob Slovencu znašla še Luca Hauf in Alexander Blank, ki sta v tej sezoni že okusila igranje med nemško člansko elito.

Na prvem mestu med evropskimi hokejisti je finski desnokrilni napadalec Joakim Kemell, ki pri 17 letih odlično igra v finski prvoligaški druščini (21 tekem – 12 zadetkov, šest podaj).

Decembra je sodeloval na SP divizije I, skupine B, do 20 let in bil s tremi zadetki in sedmimi asistencami med vidnejšimi posamezniki. Foto: Hokejska zveza Slovenije

Decembra del SP do 20 let

Mahkovec, ki uspešno združuje šport in šolo – je maturant Ekonomske gimnazije v Radovljici –, je nase opozoril tudi na decembrskem svetovnem prvenstvu do 20 let divizije I, skupine B, na katerem so s soigralci po štirih zmagah na odločilni tekmi za napredovanje s Francijo izgubili. S tremi zadetki in sedmimi asistencami na petih tekmah je bil na prvem mestu po točkah med risi.

Nabor bo gostil Montreal Letošnji nabor lige NHL bo 7. (1. krog) in 8. julija predvidoma v dvorani Bell Centre v Montrealu. Zadnja dva so zaradi covid-19 izpeljali virtualno.

Do zdaj je bilo na naboru lige NHL izbranih šest Slovencev, najhitreje so, kot 11. po vrsti, poklicali dvakratnega prvaka NHL Anžeta Kopitarja. Foto: Getty Images

Do zdaj šesterica

Do zdaj je bilo na naboru lige NHL izbranih šest Slovencev: Edo Terglav (leta 1998 so ga v devetem krogu kot 249. izbrali Buffalo Sabres), Jure Penko (leta 2000 so ga kot 203. izbrali pri Nashville Predators), Marcel Rodman (leta 2001 so ga kot 282. izbrali Boston Bruins), Anže Kopitar (leta 2005 so ga kot 11. izbrali Los Angeles Kings), Jan Muršak (leta 2006 so ga kot 182. izbrali Detroit Red Wings) in Jan Drozg (leta 2017 so ga kot 152. izbrali Pittsburgh Penguins). V najkakovostnejši hokejski ligi sta zaigrala dva, Kopitar in Muršak.