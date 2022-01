Kopitar in kralji pred velikim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Se bodo Anže Kopitar in kralji vrnili na zmagovite tirnice?

Se bodo Anže Kopitar in kralji vrnili na zmagovite tirnice? Foto: Guliverimage

V ligi NHL bo ponoči na delu spet najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings v domači dvorani pričakuje Colorado Avalanche, najboljšo ekipo zahodne konference. LA Kings so zadnji dve tekmi izgubili, Avalanche so zadnje štiri dobili.

Kopitarjevi so pred dnevi na gostovanju v San Joseju prekinili štiri tekme trajajoč zmagoviti niz in proti Sharks izgubili z 2:6. Nazadnje jih je s 6:4 premagala še Tampa, v noči na petek pa jih čaka še en zahteven tekmec, vodilno moštvo zahodne konference Colorado Avalanche. S tem se v tej sezoni še niso srečali, so pa v lanski izgubili kar sedem od osmih medsebojnih tekem.

Liga NHL, 20. januar: 1:00, Boston Bruins - Washington Capitals 1:00, Buffalo Sabres - Dallas Stars 1:00, Philadelphia Flyers - Columbus Blue Jackets 1:00, Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators 2:00, Nashville Predators - Winnipeg Jets 3:00, Edmonton Oilers - Florida Panthers 3:30, Los Angeles Kings - Colorado Avalanche 4:00, Seattle Kraken - San Jose Sharks 4:00, Vegas Golden Knights - Montreal Canadiens

