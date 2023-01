Muršakovi po švedski drami brez finala lige prvakov

Prvi finalisti hokejske lige prvakov so hokejisti švedskega prvoligaša Luleå HF, ki so na povratni tekmi nasprotnika, ekipo Frölunda, za katero igra slovenski napadalec Jan Muršak, premagali po izvajanju kazenskih strelov (4:3). Za lovoriko se bodo pomerili z zmagovalcem para Tappara in Zug.

Prvo srečanje v povsem švedskem paru med ekipama Luleå in Frölunda, katere član je nekdanji slovenski reprezentant Jan Muršak, se je končalo z remijem (2:2).

Tudi povratni obračun v mestu Luleå je bil zelo izenačen. V začetku druge tretjine so povedli domači, nato so do vodstva prišli Muršakovi z dvema goloma v dveh minutah (2:1). A tudi ta rezultat ni vztrajal dolgo, gostitelji so izenačili, tik pred iztekom tretjine pa znova povedli (3:2).

Brendan Shinnimin je v osmi seriji kazenskih strelov odločil prvega finalista. Foto: Guliverimage V začetku tretje tretjine pa novo izenačenje Frölunde. Rezultat 3:3 je vztrajal do konca rednega dela, tako da je sledil desetminutni podaljšek tri na tri, v katerem so gostje prevladovali, imeli tudi igralca več, sprožili kar 12 strelov, Luleå pa nobenega, a je med vratnicama blestel 21-letni vratar Matteus Ward, ki se ni pustil premagati. O zmagovalcu so tako odločali kazenski streli, v osmi seriji je za zmago in finale zadel Brendan Shinnimin.

Luleå bo imela priložnost, da po premierni sezoni 2014/15, ko je v finalu izločila prav Frölundo, znova postane prvak.

Tappara ali Zug? Foto: Guliverimage

Tappara v Švico s prednostjo

V drugem polfinalu se merita najboljša kluba lanske sezone finske Liige Tappara in švicarske NL-lige Zug. Finski kolektiv je v zadnji sezoni lige prvakov zaigral v finalu, a izgubil proti švedskem klubu Rögle BK. Zug, ki je letos igral v skupini z Olimpijo, prvič igra v polfinalu. Na povratni tekmi ima boljše izhodišče Tappara, prvo je dobila z 2:0.

Hokejski liga prvakov, polfinale, prvi tekmi

Torek, 17. januar: