Jan Muršak s soigralci švedskega kluba Frölunda začenja polfinale lige prvakov. Nasproti jim stoji švedski tekmec Luleå, s katerim so se v soboto srečali na tekmi lige SHL in zmagali s 5:2. Foto: Guliverimage

Le še štirje kolektivi so v igri za končno zmago hokejske lige prvakov. Med njimi je tudi Frölunda HC, katerega član je slovenski napadalec Jan Muršak. Švedski prvoligaš, ki dobro ve, kako je zmagovati v tem tekmovanju – prvak je bil štirikrat –, se bo za finale udaril z ligaškim tekmecem Luleå HF. Moštvi sta palici v soboto prekrižali v švedski SHL, s 5:2 so slavili Muršakovi. V drugem polfinalnem paru se bosta pomerila finski prvak Tappara in švicarski prvak Zug.

V Göteborgu in Tampereju se začenja polfinale hokejske lige prvakov, ki sta si ga priigrala dva švedska kluba (Frölunda in Luleå) ter po en finski (Tappara) in švicarski (Zug) klub.

V boju za finalno vstopnico bo tudi nekaj slovenskega pridiha, nekdanji slovenski reprezentant Jan Muršak se bo za vstop v zadnjo fazo tekmovanja boril s švedskim prvoligašem Frölunda. Žreb in potek dozdajšnjega dela sezone sta pripeljala do tega, da se bo Štajerčevo moštvo pomerilo s švedskim tekmecem Luleå.

Ekipi se med seboj dobro poznata. Od njunega zadnjega medsebojnega dvoboja je minilo zgolj nekaj dni. Nasproti sta si stali v soboto v sklopu lige SHL. Člani Luleå so takrat povedli z 2:1, a na koncu se je smejalo Muršakovim. Ti so po preobratu, tri gole so dosegli v zadnji tretjini, slavili s 5:2. Končni rezultat je z zadetkom v prazen gol postavil Slovenec. Če bi se večerni obračun končal z istim rezultatom, bi se legionar in soigralci na povratno srečanje prihodnji teden odpravili z lepo prednostjo.

Oba tekmeca že zmagovalca tekmovanja

Oba kluba sta že bila prvaka, odkar tekmovanje poteka v tej obliki. Luleå v premierni sezoni 2014/15, ko je v finalu izločila prav Frölundo. Ta pa je v naslednjih letih prevladovala in slavila kar štirikrat (2015/16, 2016/17, 2018/19, 2019/20).

Švicarski prvak EV Zug prvič igra v polfinalu lige prvakov. Za finale se meri s finsko Tapparo. Foto: Guliverimage

Boj finskega in švicarskega prvaka

V drugem polfinalu se bosta udarila najboljša kluba lanske sezone finske Liige Tappara in švicarske NL lige Zug. Finski kolektiv je v zadnji sezoni lige prvakov zaigral v finalu, a izgubil proti švedskemu Rögle BK. Zug, ki je letos igral v skupini z Olimpijo, prvič igra v polfinalu.

Ekipe igrajo po sistemu boljši z dveh tekem. Drugi tekmi bosta prihodnji torek.

Hokejski liga prvakov, polfinale, prvi tekmi* Torek, 10. januar

Frölunda - Luleå

Tappara - Zug *povratni tekmi bosta 17. januarja