Tampa po izenačenje, Colorado po zaključne ploščke za prvaka

Potem ko so hokejisti Colorado Avalanche serijo na domačem ledu začeli odlično, z dvema zmagama (najprej so zmagali po podaljšku, nato s kar 7:0), so se ob selitvi serije na Florido bolje znašli branilci naslova Tampa Bay Lightning. Strele so zmagale s 6:2 in zdaj nekoliko lažje dihajo.

Četrta tekma bo prav tako na terenu Tampe, ki se bori za že tretji zaporedni Stanleyjev pokal. Dosežek je kot zadnjim pred skoraj štirimi desetletji uspel NY Islanders, ki so v 80. letih slavili štirikrat zapored.

Colorado je bil zadnjič prvak leta 2001.