Bo Tampa odgovorila z zmago ali si bo Colorado priigral zaključne ploščke za prvaka?

Veliki finale lige NHL se je po dveh tekmah v Denverju preselil na Florido. Hokejisti Colorado Avalanche so serijo na štiri zmage odprli odlično, z dvema domačima zmagama, in branilca naslova Stanleyjevega pokala Tampa Bay Lightning spravili v nelagoden položaj. Če bodo zmagali še tokrat, si bodo priigrali več zaključnih ploščkov za naslov prvaka. Zadnjič so se svetega grala veselili pred več kot dvema desetletjema.

Če se je prvo finalno srečanje v Denverju končalo šele po podaljšku, je Colorado do druge zmage na domačem terenu prišel precej bolj zanesljivo. Zmagal je s kar 7:0 in je pred selitvijo na Florido v izdatno boljšem položaju kot Tampa Bay Lightning. Ta se bori za tretji zaporedni Stanleyjev pokal, dosežek, ki je kot zadnjemu uspel New York Islanders pred skoraj 40 leti – Otočani so takrat naslov prvaka osvojili štirikrat zapored.

Kapetan Steven Stamkos je po hudem porazu na drugem srečanju dejal, da gre za skupino, ki se zna vrniti, kar so ne nazadnje dokazali že v konferenčnem finalu. V tem so proti NY Rangers prav tako zaostajali z 0:2 v zmagah, nato pa nanizali štiri zmage in napredovali v finale.

Če jim ne bo uspelo znižati zaostanka, bi Colorado Avalanche prvi zaključni plošček lahko izkoristil že v sredo. Colorado, pri katerem je vprašljiv nastop švedskega zvezdnika Andrea Burakovskega (plošček ga je po strelu tekmeca zadel v roko), je bil prvak do zdaj dvakrat, zadnjič leta 2001.