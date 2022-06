Začenja se boj za naslov, Tampa v lov za velikim mejnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na četrtek se bo v ligi NHL začel veliki finale, v katerem se bosta pomerila Colorado Avalanche, ki ima v finalu prednost domačega terena, in Tampa Bay Lightning. Tampa, ki brani naslov prvaka, bi lahko z morebitnim uspehom postala prva ekipa po New York Islanders, ki je trikrat zapored osvojila naslov najboljših. Islandersom je to uspelo v letih 1980–83.