Po sedmih mesecih se je vrnil za kratek čas, in to na kakšen način

Hokejisti Tampa Bay Lightning so po februarju v tekmovalnem ritmu znova dočakali kapetana Stevena Stamkosa. Rekonvalescent je odigral le pet menjav in v slabih treh minutah igre soigralcem pomagal do zmage s 5:2 nad Dallas Stars in vodstvom z 2:1 v velikem finalu lige NHL.

Pisal se je 25. februar, ko je Steven Stamkos zadnjič na tekmah pomagal finalistu lige NHL Tampa Bay Lightning. Kapetan je moral po poškodbi na operativni poseg mišice spodnjega dela telesa in dolgo okreval. Trener Tampe Jon Cooper se je v mehurčku pogosto srečeval z vprašanjem, ali bodo 30-letnika v tej končnici sploh videli na delu. Odgovor smo dobili na tretji tekmi velikega finala, na kateri je Kanadčan kaj hitro pokazal, da še ni pozabil, kako se dosega zadetke.

Že v 7. minuti je okrepil vodstvo na +2, tik pred njim je mrežo Dallas Stars zatresel Nikita Kučerov. Zvezdam je do prvega odmora razliko uspelo znižati kljub igralcu manj, a je Tampa z novim vodstvom za dva gola (Victro Hedman) odgovorila že na začetku drugega dela. Brayden Point je sredi srečanja zadel za 4:1, Ondrej Palat pa ob koncu 40. minute z zadetkom za 5:1 bolj ali manj odločil zmagovalca. Dallasu je v 47. minuti uspelo znižati na 2:5, a rezultat se ni več spremenil.

Vesel, da je bil sploh lahko na klopi

Cooper ob Stamkosovi vrnitvi ni želel tvegati. Napadalec je na ledu preživel pet menjav, manj kot tri minute, a dodal pomemben delček v zmagovit večer. "Izjemna izkušnja. Veliko trdega dela in različnih stvari se je dogajalo v ozadju. Veseli me, da sem sploh dobil možnost, da zaigram in dam svoj prispevek, pred mesecem dni si česa takega nisem mogel zamisliti. Čudovito je bilo biti del pomembne zmage, vesel sem, da sem lahko pomagal, pa čeprav nisem igral veliko. Bomo videli, kako bo z menoj v prihodnje, a vesel sem bil že tega, da sem sploh lahko sedel na klopi. To sezono nas čaka še kar nekaj hokeja, osredotočamo se na naslednjo tekmo," je bil zadovoljen Stamkos.

"Takšnih pet menjav v končnici ne vidite vsak dan," je bil vrnitve varovanca vesel Jon Cooper. Foto: Reuters

"Igral je le pet menjav, a kakšnih pet menjav je to bilo, mislim, da tako učinkovitih v končnici NHL ne boste videli. Ko se igralec vrne in na tako pomembni tekmi naredi stvari, kot jih je on, ga lahko samo občuduješ," se je smejalo Cooperju.

Tampa je po uvodnem porazu prišla do dveh zmag in v seriji na štiri zmage zdaj vodi z 2:1.



Prvi finalni obračun je z zanesljivo zmago s 4:1 dobil Dallas na krilih razpoloženega ruskega vratarja Antona Hudobina, drugega Tampa s tesnih 3:2, ko je vse gole dosegla v prvi tretjini, nato pa trepetala, ko so se Teksačani počasi vračali v igro. Prvi dve tekmi napovedujeta še en napet spopad v mehurčku v kanadskem Edmontonu.

Liga NHL, finale, tretja tekma: Dallas Stars : Tampa Bay Lightning 2:5 /1:2/ // – izid v zmagah, igrajo na štiri

Preberite še: