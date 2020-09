Leon Draisaitl prvi nemški MVP lige NHL

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemški hokejski zvezdnik Leon Draisaitl iz Edmonton Oilers je spisal zgodovino in kot prvi Nemec postal najkoristnejši igralec (MVP) severnoameriške lige NHL. Vodstvo lige NHL je v ponedeljek objavilo nagrajence, najprestižnejšo nagrado rednega dela sezone najmočnejše hokejske lige na svetu, trofejo hart, pa je prejel Draisaitl.

Štiriindvajsetletni Draisaitl je v glasovanju za nagrado hart s 1.309 točkami zanesljivo premagal Nathana MacKInnona (Colorado Avalanche/1162) in Artemija Panarina (New York Rangers/889) ter postal naslednik Rusa Nikite Kučerova, ki je naziv MVP rednega dela osvojil lani.

"Zelo sem počaščen. In vesel," je dejal Draisaitl za NBCSN in dodal, da upa, da bo to njegovo priznanje v Nemčiji čim več otrok navdušilo za igranje hokeja.

Draisaitl, ki je zaradi koronavirusa skrajšano sezono po rednem delu končal s 110 točkami na 71 tekmah, je ob nagradi MVP prejel tudi trofejo Ted Lindsay za najboljšega po izboru hokejistov, kolegov v NHL.

"Nekaj posebnega je prejeti nagrado od hokejistov, s katerimi igraš vse leto," je o tej nagradi dejal nemški zvezdnik.

Nagrado vezina za najboljšega vratarja NHL je prejel hokejist Winnipeg Jets Connor Hellebuyck, ki je bil v glasovanju boljši od Tuukke Raska (Boston Bruins) in Andreja Vasilevskega (Tampa Bay Lightning), ki je bil najboljši vratar lani.