Kopitar in Kralji na turneji, prvi postanek v Columbusu

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v nedeljo na domačem ledu izgubili proti Montrealu (3:4), zdaj pa so že na turneji, na kateri se bodo najprej ustavili v Columbusu pri moštvu Blue Jacketsih (21.00). Tako Kralji kot Modri jopiči se borijo za uvrstitev v končnico lige NHL; kalifornijska zasedba je deseta na lestvici zahodne konference, ekipa iz Ohia pa deveta na vzhodu.

Kralje nato na turneji čakajo še postanki v Bostonu (11. marec), v New Yorku pri Islandersih (14. 3.), v New Jerseyju (15. 3.) in še enkrat v New Yorku (17. 3.), takrat pri Rangersih. Naslednjo domačo tekmo bodo odigrali 20. marca, ko bodo gostili Philadelphia Flyerse.

V noči na torek bodo odigrane še štiri tekme: Philadelphia Flyers gostijo New York Rangerse, Washington Capitals Calgary Flamese, Chicago Blackhawks Utah Mammothe in Vancouver Canucks Ottawa Senatorse.

Liga NHL, 9. marec

Lestvice

