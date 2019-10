Kopitar in druščina prvo zmago lovita pri Calgaryju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Torek v ligi NHL prinaša osem obračunov. Na delu bo tudi edini slovenski NHL-ovec Anže Kopitar. Ta bo prvo zmago sezone s soigralci Los Angeles Kings lovil pri Calgary Flames, ki ima po dveh obračunih polovičen izkupiček. Kralji so do zdaj odigrali eno srečanje in po goleadi s 5:6 izgubili z Edmontonom.