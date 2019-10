Bodo prebujeni varovanci povratnika v hokeju nadaljevali zmagovito?

Ralph Krueger se je po letu 2013 vrnil v ligo NHL in odlično začel sezono z Buffalo Sabres. Na uvodnih dveh tekmah so dvakrat zmagali.

Kanadski Nemec Ralph Krueger se je po sezoni 2012/13 in selitvi na direktorski ter predsedniški stolček angleškega nogometnega premierligaša Southamptona vrnil v klubski hokejski ustroj. Prevzel je trenerske vajeti Buffalo Sabres, ki mu v zadnjih letih pritiče dno in že od leta 2011 ni videl končnice. Uvod v novo sezono Kruegerjevih varovancev je bil odličen. Najprej so na kolena spravili Pittsburgh, nato so se s 7:2 poigrali še z New Jersey Devils. V ponedeljek gostujejo pri Columbusu, ki je začel z dvema ničlama. Bodo nanizali še tretjo zmago? Zadnjič jim je tako uspešen štart uspel v sezoni 2008/09. Na drugi tekmi bodo člani Toronto Maple Leafs gostili prvake iz St. Louisa.