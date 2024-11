Anže Kopitar in LA Kings napadajo prvo mesto

V noči na petek po slovenskem času se bodo Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings na domačem ledu pomerili z Vancouver Canucks (4.30), z zmago, tretjo zaporedno in deveto v tej sezoni lige NHL, pa bi se povzpeli na vrh pacifiške divizije.

Anže Kopitar in njegovi kralji se bodo ponoči na domačem ledu v dvorani Crypto.com spopadli z Vancouvrom. To bo spopad druge in tretje ekipe v pacifiški diviziji. LA Kings lovijo tretjo zaporedno zmago in deveto v sezoni, z novima dvema točkama pa bi na lestvicah prehiteli Vegas Golden Knights. Z zmago bi skočili na drugo mesto zahodne konference in prvo v pacifiški diviziji.

LA in Vancouver bosta palice prekrižala prvič v tej sezoni, v prejšnji pa sta se pomerila štirikrat. Kralji so izgubili le enkrat in še to po podaljšku z 1:2.

Naslednja tekma Kopitarjeve nato čaka v nedeljo zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo v Los Angelesu gostili Columbus Blue Jackets.

Liga NHL, 7. november:

Lestvica:

