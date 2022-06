New York Rangers proti prvakom do prvega zaključnega ploščka?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

New York Rangers so dobili prvi dve tekmi v finalu zahoda, tretja je pripadla hokejistom Tampe. Foto: Reuters

Potem ko so hokejisti Colorado Avalanche v ponedeljek dobili finale zahodne konference, se hud boj nadaljuje na vzhodu, kjer se bosta v noči na sredo na četrti tekmi pomerila prvak Tampa Bay Lightning in New York Rangers. Ti po treh tekmah vodijo z 2:1 v zmagah.