Prvič po 21 letih v finalu lige NHL #video

Hokejisti Colorado Avalanche so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NHL pometli z Edmonton Oilers in se v boju na štiri zmage brez poraza s 4:0 uvrstili v veliki finale lige NHL. Četrto tekmo v Edmontonu so dobili po podaljšku s 6:5 in se prvič po 21 letih uvrstili v finale boja za Stanleyjev pokal.

Pri gostih, ki so tako osvojili naslov prvaka zahodne konference, je odločilni zadetek v Rogers Placu dosegel Finec Artturi Lehkonen, ki je zadel po 1:19 minute podaljšane igre.

Naftarji pa so zapravili priložnost, da bi podaljšali nastope v končnici; potem ko so imeli dva gola prednosti (3:1, 4:2), so gostom dovolili preobrat.

Prvi na tekmi so sicer zadeli gosti, ko je bil z igralcem več uspešen Cale Makar. To je bil edini zadetek v uvodni tretjini.

Naftarji so se prebudili v drugem delu, v katerem so zadeli trikrat, tekmeci pa niso našli poti do gola. Med strelce so se za domače vpisali Zack Hyman, Ryan Nugent-Hopkins in kapetan Connor McDavid.

Toča golov pa je sledila v zadnji tretjini. Po le 31 sekundah igre v tem delu je Devon Toews znižal zaostanek Avalanche, vendar je Hyman s svojim drugim golom na tekmi v 44. minuti spet domače igralce popeljal na +2.

Zack Kassian (Edmonton) je v 57. minuti izenačil na 5:5. Foto: Reuters

Kot da bi to razjezilo ekipo iz Raleigha, saj je v 49. minuti Gabriel Landeskog znižal na 3:4, v 54. pa je izenačil Nathan MacKinnon. Gosti so prvič na tekmi povedli minuto pozneje, ko je z igralcem več zadel še Mikko Rantanen. Podaljšek je priigral Zack Kassian v 57. minuti, ki je zadel po podajah McDavida in Leona Draisaitla. Slednji je zbral štiri od petih podaj naftarjev.

Veselje domačih ob podaljšku ni trajalo dolgo, saj je po samo 79 sekundah tekmo gostom v prid odločil Lehkonen. Češki vratar plazov Pavel Francouz je zaustavil 30 strelov, domači čuvaj mreže Mike Smith pa 36.

Se bo Colorado v velikem finalu pomeril z NY Rangers ali Tampa Bay Lightning? Foto: Reuters

Colorado Avalanche bo prvič po letu 2001 spet zaigral v velikem finalu, Stanleyjev pokal pa je doslej osvojil dvakrat (1996, 2001). Zdaj bo vsaj še dve tekmi čakal na tekmeca za naslov prvaka lige NHL. V finalu vzhoda New York Rangers v boju na štiri zmage proti prvakom Tampa Bay Lightning vodijo z 2:1.

Colorado igral brez Kadrija

Kanadski hokejist libanonskih korenin Nazem Kadri je na 13 tekmah končnice za Colorado dosegel šest golov in podal še za osem golov. Na tretji tekmi proti Edmontonu pa je prejel nešporten udarec Evanderja Kana. Ta je nanj naletel izza hrbta, nato je Kadri z vso silo priletel v bando. Kane je bil na tekmi izključen za pet minut, vodstvo lige pa mu je zdaj namenilo še eno tekmo suspenza.

Evander Kane gets a five-minute major penalty for this hit on Nazem Kadri pic.twitter.com/wycyNWdDbc — Brady Trettenero (@BradyTrett) June 5, 2022

Zaradi poškodbe zgornjega dela telesa, kot se glasi uradna informacija iz kluba, bo izpustil nekaj naslednjih tekem. "Izpustil bo vsaj preostanek te serije, morda še več tekem. V nekaj dneh bomo videli, kako bo z njim. Še vedno menim, da je bil to zelo nevaren nalet," je večer pred četrto tekmo dejal trener Colorada Jared Bednar. To je najnevarnejši nalet v hokeju, je že po tekmi dejal Bednar.