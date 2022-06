Hokejisti Colorado Avalanche so na gostovanju pri Edmonton Oilers zmagali s 4:2 in na stežaj odprli vrata velikega finala. V seriji na štiri zmage vodijo s 3:0, finalno vstopnico si lahko zagotovijo v ponedeljek v Kanadi. Tekmo je zaznamovala poškodba Coloradovega napadalca Nazema Kadrija, ki je srečanje končal že v drugi minuti, po grdem naletu Evandra Kanea. V finalu vzhoda NY Rangers vodijo z 2:0 v zmagah proti branilcem naslova Tampa Bay Lightning, tretja tekma bo v nedeljo zvečer po slovenskem času.

Srečanje v dvorani Rogers Place se je začelo povsem po željah domačih, kapetan Connor McDavid je mrežo gostov zatresel že po 38 sekundah srečanja. Kaj hitro po vodstvu je za grob nalet poskrbel Evander Kane, ki je ob ogradi naletel na napadalca Colorada Nazema Kadrija. Kanadčan je skupil poškodbo, zanj se je tekma končala zelo zgodaj, ni se več vrnil na led, izpustil bo tudi preostanek serije.

V 17. minuti je za izenačenje z zadetkom poskrbel Valerij Ničuškin, Rus je v začetku druge tretjine zadel še drugič in Colorado popeljal v vodstvo, ki so ga držali do 48. minute, ko je izenačil Ryan McLeod. McDavid je imel v nadaljevanju lepo priložnost za zadetek in vodstvo Edmontona, a se je Pavel Francouz izkazal z odlično obrambo. Gostje so nato prek J.T. Compherja v 53. minuti znova povedli. Domači so izenačenje in podaljšek lovili brez vratarja, s šestimi igralci v polju. Načrt se jim ni izšel, Mikko Rantanen je zadel v prazen gol in postavil končnih 4:2 za Colorado.

Zmagoviti zadetek. Foto: Reuters

Ta je v seriji na štiri zmagi prišel do velike prednosti, Plazovi zdaj vodijo s 3:0 v zmagah, Edmonton se je tako znašel v neugodnem položaju. Colorado si veliki finale lahko zagotovi že s ponedeljkovo gostujočo zmago. Če pa bodo McDavid in druščina uspeli znižati, se bo serija preselila v Denver.

Vrhunci srečanja:

Bo Coloradu uspelo prvič po letu 2001?

Colorado v konferenčnem finalu igra prvič po letu 2002, v velikem finalu je zadnjič tekmoval v sezoni 2000/2001, ko je na koncu postal tudi prvak lige NHL.