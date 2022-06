Lahko "otroški napad" Rangersom priigra še drugo zmago?

Najbolj navdušujoče pri visoki zmagi ekipe Rangers na prvi tekmi finala vzhoda pa je bilo, da so jo priigrali mladeniči tretjega napada. Pravijo mu tudi otroški napad. Filip Chytil ima 22 let, Alexis Lafreniere 20 in Kaapo Kaako 21. Ta trojica je v sredini zmagi poskrbela za pet točk New Yorka. "Od začetka končnice dajejo zelo veliko. Dosegajo lepe gole, igrajo moštveno in ves čas napadajo. So samozavestna gruča mulcev in tako morajo igrati naprej," jih je pohvalil trener Gerard Gallant. Chytil je na primer na zadnjih treh tekmah dosegel pet golov.

Liga NHL, 3. junij, konferenčni finale: Vzhod:

New York Rangers - Tampa Bay Lightning /1:0/ // igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1